28 августа 2020 года на 73-м году ушла из жизни Татьяна Дмитриевна Слинкина

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На протяжении многих лет Т.Д. Слинкина работала сотрудником Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Татьяна Дмитриевна – лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера».
Т.Д. Слинкина прекрасно владела сыгвинским, верхне-сосьвинским, верхне-лозьвинским диалектами мансийского языка, знала ижемский диалект коми языка. Занималась фольклором и культурой мансийского народа. Она была врачом по профессии и проработала в медицинском учреждении до выхода на пенсию, поэтому также занималась изучением народной медицины манси.
Т.Д. Слинкина совершала множество экспедиций в места традиционного проживания манси, написала около 50 научных работ, среди которых «Мансийские оронимы Урала» (2011), «Мансийские "Песни о судьбе" ("Личные песни") (В записи Арттури Каннисто, 1901-1906 гг.)» (2013), «Манси махум пес йис эргыт = Старинные песни народа манси. В записи Берната Мункачи, 1888-1889 гг.» (2015). Выполнила транслитерацию с латинской графики на кириллицу текстов мансийских эпических и героических песен, из которых 32 вошли во II мансийский фольклорный том, также провела паспортизацию текстов и установила значения некоторых архаичных слов. Работала вместе с доктором филологических наук Е.И. Ромбандеевой над сохранением и изучением мансийских фольклорных текстов и подготовила сборник воспоминаний о коллеге.
На протяжении многих лет сотрудничала с национальными радио и телевидением, мансийской газетой «Луима сэрипос». Проводила консультации по мансийскому языку для сотрудников института, для членов общины «Элы хотал» в городе Урай.
Для коллектива Объединенной редакции «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» невосполнимая утрата, мы выражает соболезнования семье, разделяем горечь и скорбь с родными и близкими. Светлая память.