Росгвардейцы Югры отработали действия при поступлении сигнала тревоги из образовательного учреждения

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В Ханты–Мансийском автономном округе – Югре в преддверии Дня знаний проведены тренировки групп задержания вневедомственной охраны. Экипажи закрепили профессиональные навыки, необходимые для обеспечения безопасности учреждений образования.
«Не каждый человек способен в экстренной ситуации правильно оценить происходящее. Для этого сотрудники Росгвардии проводят тренировки, чтобы в реальной обстановке молниеносно принимать решения для предотвращения преступлений и спасения жизней», – отметил временно исполняющий обязанности начальника сургутского МОВО подполковник Виталий Коба.
К началу учебного года вневедомственная охрана ХМАО – Югры в составе межведомственной группы провела проверки дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведений, а также инструктажи с сотрудниками охранных предприятий и персоналом образовательных учреждений.
Екатерина Пафилова,
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре