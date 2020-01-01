Росгвардейцы Югры отработали действия при поступлении сигнала тревоги из образовательного учреждения

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Росгвардейцы Югры отработали действия при поступлении сигнала тревоги из образовательного учреждения

В Ханты–Мансийском автономном округе – Югре в преддверии Дня знаний проведены тренировки групп задержания вневедомственной охраны. Экипажи закрепили профессиональные навыки, необходимые для обеспечения безопасности учреждений образования.

«Не каждый человек способен в экстренной ситуации правильно оценить происходящее. Для этого сотрудники Росгвардии проводят тренировки, чтобы в реальной обстановке молниеносно принимать решения для предотвращения преступлений и спасения жизней», – отметил временно исполняющий обязанности начальника сургутского МОВО подполковник Виталий Коба.

К началу учебного года вневедомственная охрана ХМАО – Югры в составе межведомственной группы провела проверки дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведений, а также инструктажи с сотрудниками охранных предприятий и персоналом образовательных учреждений.

Екатерина Пафилова,

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

Пнд, 08/31/2020 - 15:17

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