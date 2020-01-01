С 1 сентября ТПП Югры открывает прием заявок на региональные конкурсы «Лучший товар Югры» и «Лидер бизнеса Югры»

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С 2003 года окружные конкурсы «Лучший товар Югры» и «Лидер бизнеса Югры» стимулируют организаций к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемых товаров на территории округа, улучшая потребительские свойства продукции и повышая ответственность товаропроизводителей перед потребителями.
Ежегодно свыше 100 предпринимателей подтверждают высокое качество товаров и услуг знаком «Лучший товар Югры» и становятся обладателями звания «Лидер бизнеса Югры».
В современных условиях для предпринимателей региона являются актуальными вопросы повышения устойчивости бизнеса, расширения рынка сбыта, увеличения объёмов продаж, поиска новых покупателей и поставщиков - конкурсы «Лучший товар Югры» и «Лидер бизнеса Югры», которые стартуют 1 сентября 2020 года, призваны содействовать решению этих значимых задач.
Участниками Конкурсов могут выступать предприятия и организации всех форм собственности, включая предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, входящие в категорию производителей товаров, услуг, удовлетворяющие одновременно всем следующим условиям: регистрация в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории автономного округа, производство товаров и услуг.
Порядок проведения конкурсов определен Положениями о конкурсах «Лучший товар Югры - 2020» и «Лидер бизнеса Югры - 2020».
Подробная информация о конкурсах на сайте: http://ltulbu.tppugra.ru/
Заявки на участие в конкурсах принимаются: konkurs@tpphmao.ru
Документы на участие принимаются до 31 октября 2020 года.
Информационно-консультационная поддержка участников конкурса осуществляется по телефонам: 8 (3467) 371-882, 371-445, 371-888
Пресс-служба ТПП ХМАО - Югры
Союза «Торгово-промышленная палата
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»