Югорчан приглашают к участию в конкурсе «Крылья ангела»

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Югорчан приглашают к участию в конкурсе «Крылья ангела»

Всероссийский творческий конкурс рисунков «Крылья ангела» объявил в стране федеральный проект «Многодетная Россия».

Его участником может стать каждый желающий ребенок. Для этого необходимо нарисовать своего ангела-хранителя и до 1 октября выложить фото рисунка в социальных сетях «Instagram», «Facebook», «ВКонтакте», «YouTube», «TikTok» с хештегом #КрыльяАнгела2020, заполнить заявку на сайте проекта «Многодетные семьи», прикрепив к ней ссылку на пост.

Авторы лучших работ получат ценные призы, именной сертификат от художника Никаса Сафронова, а их рисунки попадут в книгу «Крылья ангела».

Отметим, что конкурс проводится в рамках всероссийской акции «Крылья ангела».

В единый день, 27 ноября – в преддверии Дня матери, дети со всей России в храмах, студиях, школах нарисуют своего ангела-хранителя таким, каким они его представляют.

Основная цель акции – привлечение внимания общественности к вопросам материнства и детства, повышение статуса многодетных семей, формирование ценностных ориентиров у детей.

Подробная информация об акции представлена на официальном сайте мероприятия.

Пнд, 08/31/2020 - 15:31

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