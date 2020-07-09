Югре сотрудники Росгвардии присоединились к Всероссийскому историческому диктанту

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В Ханты-Мансийске мероприятие проходило на закрытой площадке в территориальном ведомстве, где с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований росгвардейцы отвечали на вопросы Всероссийской просветительско-патриотической акции и касались истории 1941-1945 годов.
«Участие в «Диктанте Победы» - значимое событие для сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по ХМАО – Югре. Мероприятие приурочено к 75-летней годовщине Победы и призвано привлечь внимание общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышению исторической грамотности», - отметил Врио начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Павел Бадин.
В Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и других городах Ханты-Мансийского автономного округа более 100 сотрудников Росгвардии вместе со своими детьми принимали участие в акции на открытых площадках, развернутых на территории образовательных учреждений. Сотрудник ОМОН капитан полиции Анастасия П. писала диктант в школе № 46, и поделилась своими впечатлениями со съемочной группой телерадиокомпании «Сургутинтерновости»: «Мне было интересно принять участие в военно-патриотической акции. Я решила проверить свои знания, вопросы касались знаменательных событий, которые произошли в этот исторический период, и касались знаний определенных дат, знаменательных личностей того времени, литературы и монументов».
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре было развернуто 117 площадок, две из которых – закрытые.
Наталья Васильченко,
пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре