Конструкторское бюро 2020

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«Конструкторское бюро» Музея геологии, нефти и газа вновь открывает двери для юных югорчан, увлекающихся конструированием, химией и физикой.
«Конструкторское бюро» пользуется большой популярностью у юных жителей и гостей окружной столицы. Каждое занятие даёт будущим конструкторам новые знания и полезные навыки.
Первые осенние занятия 2020 года пройдут в цифровом формате - на Ютуб-канале музея и в наших аккаунтах в социальных сетях.
Смотрите расписание занятий на сентябрь прямо сейчас и планируйте свой день так, чтобы обязательно попасть в наше «Конструкторское бюро».
Будем вместе изобретать, собирать и конструировать!
Информация предоставлена отделом по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа