Конструкторское бюро 2020

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Конструкторское бюро 2020

«Конструкторское бюро» Музея геологии, нефти и газа вновь открывает двери для юных югорчан, увлекающихся конструированием, химией и физикой.

 «Конструкторское бюро» пользуется большой популярностью у юных жителей и гостей окружной столицы. Каждое занятие даёт будущим конструкторам новые знания и полезные навыки.

Первые осенние занятия 2020 года пройдут в цифровом формате - на Ютуб-канале музея и в наших аккаунтах в социальных сетях.

Смотрите расписание занятий на сентябрь прямо сейчас и планируйте свой день так, чтобы обязательно попасть в наше «Конструкторское бюро».

Будем вместе изобретать, собирать и конструировать!

Информация предоставлена отделом по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа

Втр, 09/08/2020 - 12:27

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