Из декрета – на работу!

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С начала 2020 года КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» реализует мероприятие «Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости».
В рамках указанного мероприятия за восемь месяцев текущего года приняли участие 63 женщины: из них 40 человек обратились в Центр занятости населения и проходят самостоятельно профессиональное обучение, 23 женщины, в рамках данного мероприятия, обучаются по направлению работодателя, с которым состоят в трудовых отношениях.
В настоящее время завершили профессиональное обучение 42 человека, из них: 38 женщин прошли профессиональную переподготовку, 4 женщины повысили квалификацию по имеющейся профессии. Обучение осуществлялось по профессиям: 1С Бухгалтерия, логопедия, управление персоналом, кадровое делопроизводство, специалист по социальной работе, педагогика и методика профессионального образования и др.
Проведенный анализ перечня выбранных профессий для обучения женщин показывает, что активнее они выбирают для себя переподготовку, это объясняется желанием поменять сферу деятельности, график и режим работы, а кто-то стремится себя найти в новой профессии.
Так, например, в начале 2020 года в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» обратилась многодетная мама, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Цель обращения - пройти переподготовку по специальности «Кадровое делопроизводство», это было вызвано необходимостью для осуществления функциональных обязанностей, так как ее трудовая деятельность связана с перемещением персонала внутри филиала, а имеющееся образование относится к сфере социально-гуманитарных наук. Она прошла переподготовку по направлению Центра занятости населения и осталась довольна качеством обучения. Вернувшись на основное место работы, успешно применяет на практике полученные знания.
Уважаемые женщины, если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком, или осуществляете уход, т.е. не работаете, а ухаживаете за детьми до 7 лет, то также можете воспользоваться своим правом и пройти переподготовку или повышение квалификации по имеющейся у вас специальности (профессии). Для этого необходимо обратиться в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения», где проведут профориентацию для выявления профессиональных навыков, помогут с выбором профессии, а также вы сможете записаться в группу для прохождения дополнительного профессионального обучения, либо индивидуально подберут профессию подходящую именно для каждой из вас.
При обращении в Центр занятости населения, необходимо иметь следующие документы: заявление о прохождении обучения; паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий; документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию; копию свидетельства о рождении ребенка (детей); копию документа, подтверждающего состояние в трудовых отношениях (заверенную копию трудовой книжки, трудового договора (контракта) и нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (для женщин, имеющих инвалидность).
Направление женщин для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования осуществляется бесплатно. В период сохранения ограничительных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией, можно подать документы на обучение через Интерактивный портал Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры по ссылке http://job.dznhmao.ru либо позвонить по тел. 8 (3467) 32-05-18, отдел по профобучению и профориентации Ханты-Мансийского центра занятости населения.
Ткаченко Е.,
ведущий инспектор
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»
2020-мит оӆ оӆӑӊ вўш эвӑӆт «Ханты-Мансийский центр занятости населения» тӑхи хущи нєӊӑт еӆӆы вәнӆтыйӆты щир тӑйӆӑт. Интӑм щи нєӊӑт, хуйтат ай няврєм пиӆа юӆн омӑсӆӑт па рәпата ӑн тӑйӆӑт, центр занятости хущи мосты рәпатая вәнӆтыйӆӆӑт па вуӆаӊ нєпек ёша павӑтӆӑт.
Тӑм оӆ нивӆ тыӆӑщ мӑр тыв 63 нє юхтӑс. 42 нє вуӆаӊ нєпек ёша хоӆумсӑт, па имет ин вәнты вәнӆтыйӆӆӑт. Ӆыв тӑмӑщ вєрӑт хўват нєпекӑт хоӆумсӑт: «1С Бухгалтерия», «логопедия», «управление персоналом», «кадровое делопроизводство», «специалист по социальной работе», «педагогика и методика профессионального образования» па па вєрӑта.
Мосӆ лупты, аршӑк нєӊӑт ӆӑӊхаӆӑт йиӆуп рәпатая вәнӆтыйӆты, декрет вәнты тӑюм рәпатайӆ ӆывеӆа, аӆпа, ӑн мәстӑӆ.
Тӑм оӆн «Центр занятости» тӑхия юхтӑс ар няврєм єнмӑӆты нє, ӆўв ай няврємӑӆ пиӆа юӆн омсӑс. Ин «Кадровое производство» щирн вәнӆтыйӆты ӆӑӊхас. Ӆўв вәнӆтыӆӑс, ин рәпатаеӆа юхтӑс, йиӆуп щирн щи тӑхийн рәпитӆ.
Тынӑӊ нєӊӑт, нын юӆн ай няврємӆӑн пиӆа омӑсӆӑты ки па интӑм ӑн рәпитӆӑты, нын еӆӆы вәнӆтыйӆты щир тӑйӆӑты па щи пийн м па мосты рәпата вәйтты. Щит пӑта нын «Ханты-Мансийский центр занятости населения» тӑхия юхтаты, хута нын йиӆуп рәпитты вєр пириты нётӆайты.
Тыв юхӑттаӆн щимӑщ нєпекӑт тәты мосӆ: паспорт нєпек; диплом нєпек; няврєм тӑйты оӆӑӊӑн нєпек хурас; трудовой кинишка хурас; мәшӑӊ нєӊӑт пӑта – лекщитты вєр оӆӑӊӑн нєпек.
Иса нєӊӑт вух такӆы вәнӆтӑӆыйт. Ин коронавирус мәша пурайн иса нєпекӑт «Интерактивный портал Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры» сайт мухты мосты нєпекӑт китты рӑхӆ: http://job.dznhmao.ru; карты кеӆ – 8 (3467) 32-05-18.
Е. Ткаченко хӑншум айкеӆ хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Надежда Рагимова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры