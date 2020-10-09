Стартовал конкурс грантов среди физических лиц

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10 сентября впервые стартовал конкурс на предоставление грантов губернатора Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц. Этой теме и была посвящена пресс-конференция, которая состоялась в региональном информационном центре «Югра».
Отметим, раньше участниками конкурса грантов губернатора Югры могли стать только социально ориентированные некоммерческие организации. Грантозаявителями этого года могут стать граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста, место жительства которых расположено на территории Югры.
Заявочная кампания конкурса продлится с 10 сентября по 16 октября 2020 года. Гражданские активисты могут подать на конкурс проект в одном из 13 направлений:
– наука и просвещение;
– поддержка детских и молодежных проектов;
– культура и искусство;
– поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
– охрана здоровья;
– здоровый образ жизни, физическая культура и спорт;
– социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан;
– межнациональное и межконфессиональное согласие;
– поддержка институтов гражданского общества;
– охрана окружающей среды и защита животных;
– защита прав и свобод человека и гражданина и правовое просвещение;
– креативная деятельность;
– поддержка коренных малочисленных народов Севера, а именно:
- 1) изучение, сохранение и развитие родных языков и литературы коренных малочисленных народов Севера;
- 2) содействие социально-экономическому и этнокультурному развитию коренных малочисленных народов Севера;
- 3) выявление, изучение и сохранение материального и нематериального культурного наследия народов, проживающих в Югре, в том числе коренных малочисленных народов Севера;
- 4) защита исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности и культуры коренных малочисленных народов Севера.
Заявитель вправе предоставить не более одной заявки на участие в конкурсе, при этом определить одно приоритетное и одно дополнительное направление, к которым относится проект.
Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова во время пресс-конференции подчеркнула, что практика проведения конкурса является инновационной для Югры и во многом для страны, в целом. Это касается, в первую очередь, механизма проведения конкурса, использования технологии краудфандинга с привлечением максимального количества жителей автономного округа для оценки проекта и распределения виртуального бюджета гранатового конкурса.
Руководитель ведомства также отметила:
– Выделю три ключевые задачи, на решение которых направлена эта новая форма поддержки:
1) достижение национальной цели развития Российской Федерации по увеличению доли волонтеров среди населения до 15 % к 2030 году. Это комплексная задача, которая требует использования разных механизмов поддержки гражданских инициатив;
2) поддержка стартапов в сфере креативных индустрий для увеличения вклада креативных индустрий в валовый региональный продукт в 5 раз в ближайшие пять лет;
3) расширение возможностей для самореализации и развития талантов школьников, студентов, гражданских активистов».
Генеральный директор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов подчеркнул:
– Одним из главных нововведений конкурса стала система оценки проектов. Теперь определять победителей будут сами жители Югры, выбирая наиболее актуальные и востребованные проекты. Выбор будет осуществляться с помощью технологии краудфандинга и онлайн-голосования. Специально для этого разработана уникальная цифровая платформа, не имеющая аналогов в России, позволяющая определять индекс социальной реакции и распределять грантовый фонд между проектами в виде виртуального капитала.
Чтобы участники конкурса смогли правильно оформить свои инициативы, специалисты фонда социальных и гражданских инициатив Югры с 1 сентября проводят образовательный этап, в ходе которого разъясняют потенциальным участникам основы социального проектирования, систему и механизмы оценивания проектов.
Первый этап конкурса – образовательный, стартовал ещё 1сентября. Здесь участники смогут подтянуть свои знания в области социального проектирования, что облегчит написание конкурсной заявки.
По мнению председателя Экспертного совета по предоставлению грантов губернатора Югры Ольги Сидоровой, оценка до экспертного сообщества имеет немаловажное значение:
– Многие граждане, которые имеют хорошие идеи, но не имеют определенных ресурсов для их реализации, не решаются стать юридическими лицами. И вот этот проект даёт возможность попробовать себя, пройдя очень серьезную школу работы с бюджетными средствами. На втором этапе оценки проектов подключается экспертное сообщество, которое составляют те же общественники, которые уже успешно реализуют свои инициативы. Уникальность нашего региона в том, что все инициативы на уровне правительства не просто слышатся, но и поддерживаются. Я считаю, что успешность этого проекта практически гарантирована, и Югра в скором времени увидит не только новые идеи, но и новые некоммерческие организации.
Максимальная сумма гранта – 250 тысяч рублей. Заявки принимаются на сайте грантгубернатора.рф. Все документы, касающиеся проведения конкурса и условий участия, доступны по данной ссылке.
Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры