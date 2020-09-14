Наталья Комарова избрана губернатором Югры на новый срок

- Русский
- Хантыйский
13 сентября в Ханты-Мансийске состоялось 42-е заседание думы Югры, на котором депутаты рассмотрели вопрос «Об избрании губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
21 августа президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в думу Югры 3 кандидатуры на пост губернатора автономного округа: действующий руководитель региона Наталья Комарова, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев и руководитель фракции Справедливая Россия, генеральный директор ООО «Югранефтегазразведка» Михаил Сердюк.
Кандидатов представил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Каждый из них выступил перед депутатами, рассказал о результатах работы и приоритетах социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа.
По итогам голосования депутатов губернатором автономного округа была избрана действующий руководитель региона Наталья Комарова. Она выдвинута партией «Единая Россия».
Председатель Думы округа Борис Хохряков во время пресс-конференции с представителями средств массовой информации округа прокомментировал итоги заседания: «Сегодняшнее заседание для нас было знаковым, поскольку мы избрали высшее должностное лицо Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Я должен сказать, что богатый опыт работы Натальи Владимировны, её личные, профессиональные качества позволяют наладить очень хороший контакт с Думой Югры, с депутатами. Потому что мы вместе принимаем много знаковых законопроектов, которые направлены на улучшение жизни югорчан. Стоит посмотреть на любые наши показатели социально-экономического развития, они все идут вверх. Это вызывает у югорчан позитивное настроение, и мы знаем, что Наталью Владимировну поддерживает большое количество жителей Югры. Сегодня депутатами Думы Югры как представителями населения округа это было закреплено, и Наталья Владимировна избрана губернатором Югры на новый срок.
Я считаю, что это даст дополнительный импульс и все вместе мы – Губернатор, Правительство, депутаты Думы автономного округа со всеми югорчанами будем двигаться вперёд, развивать Югру, обустраивать её».
Надежда Рагимова
Информация предоставлена Департаментом недрапользования и природных ресурсов Югры
Лыпӑт хойты тыӆӑщ 13-мит хӑтӆӑн Ёмвошн округ дума 42-мит мирхот вәс. Щӑта депутатӑт Югра мўвев кәща пирисӑт.
Мосӆ лупты, вәйт ӆор тыӆӑщ 21-мит хӑтӆӑн Россия мўвев президент Владимир Путин поступсы хӑншӑс, хуты Югра мўвев депутатӑт хәӆум хуят эвӑӆт губернатор пириты питӆӑт. Щит интӑм кәща нєӊа вәӆты нє Наталья Комарова, КПРФ тӑхи кәща хә Алексей Савинцев па «Справедливая Россия» тӑхи кәща хә Михаил Сердюк. Ӆыв оӆӊеӆн депутатӑта Уральской федеральной округ хущи Россия мўвев президента нётман рәпитты хә Николай Цуканов лупӑс. Щӑӆта округ кәщая йиты вўратты ёх ӆыв оӆӊеӆн путӑртсӑт.
Депутатӑт округ кәщая Наталья Комарова пирисӑт, ӆўв «Единая Россия» партия ёхн китсы.
Мирхот пийн дума кәща хә Борис Хохряков айкеӆӑт ӑкӑтты ёх пиӆа вәйтантыӆӑс. Ӆўв лупӑс:
– Щит вуӆаӊ мирхот вәс, тӑмхӑтӆ мўӊ Ёмвош округ кәща пирисўв. Ма лупты ӆӑӊхаӆум, Наталья Владимировна иса пурайн ма па тәса депутатӆўв пиӆа рәпитӆ. Мўӊ иха иса йиӆуп поступсэт ӆэщӑтӆўв па вўӆўв, мӑтайт унтасн округ мирев вәӆупсы машӑк вєрӆўв. Округевн социально-экономической вєрӑт ма мӑнӆӑт. Тӑмхӑтӆ мўӊ Наталья Владимировна пирисўв, ӆәӆн ӆўв еӆӆы округев кәщая ат вәс. Ма щирємн, мўӊ иха – округ кәща, правительства ёх, депутатӑт па округевн вәӆты ёх еӆӆы мӑнӆўв, Югра мўвевн вєрӑт нух аӆумты па еӆӆы тәты питӆўв.
Надежда Рагимова
Информация предоставлена Департаментом недрапользования и природных ресурсов Югры