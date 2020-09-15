В автономном округе подвели итоги выборов

- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
Единый день голосования в России состоялся 13 сентября. В этот день выборы прошли в 10 муниципальных образованиях Югры.
Подводя итоги единого дня голосования, председатель Избирательной комиссии Денис Корнеев отметил, явка по Югре составила 31, 36 %. Самая высокая явка избирателей традиционно была в Белоярском районе.
– В этом районе всегда голосуют очень активно. В текущей кампании явка в муниципальном образовании составила 61,22%. Отлично показали себя жители сельского поселения Сорума, которые пришли на избирательные участки почти полным составом. Из 741 избирателя 735 приняли участие в голосовании, что составила 99,19%.
В этой избирательной кампании было 88 депутатских мандатов, из них 73 заняли «Единая Россия», 9 мандатов у партии КПРФ, один у ЛДПР и один у самовыдвиженца. Все главы муниципальных образований, где прошли выборы, являются членами партии «Единая Россия», – рассказал Денис Корнеев.
Отличительной чертой этих выборов является то, что избирателям было дано два дополнительных дня перед единым днем голосования. По данным Избирательной комиссии, таким правом воспользовались жители Белоярского, Сургутского и Кондинского районов. В эти дни от 10 до 30% жителей пришли на избирательные участки. Кроме этого, избиратели могли проголосовать на дому.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Лыпӑт хойты тыӆӑщ 13-митн Югра мўвевн вәӆты мир кәща ёхӆаӆ па депутатӑт пирєссӑт. Хутыса щи хӑтӆ мӑнӑс, айкеӆ ӑкӑтты хуятӑта путӑртӑс пирєсты вєр тәты тӑхи кәща хә Денис Корнеев.
Округевн яӊ муниципальной тӑхи хуща пирєсты вєр вәс. Щи хӑтӆӑн хәт вошӑӊ кәща па 88 депутат пирисыйт.
Югра мўвевн пирєсупсыя 31,36 % хӑннєхә юхтӑс. Денис Корнеев лупӑс: «Пирєсты вєр ма мӑнӑс. Мєт ар хӑннєхә Нуви сӑӊхум районӑн юхтӑс, щит 61,22 %. Мосӆ лупты, Сорум вошн 741 хӑннєхә эвӑӆт 735 хуят кәща пириты юхтӑс, щит 99,19 %».
Иса пириюм ёх оӆӑӊӑн избирательной комиссия сайт хуща уша павӑтты рӑхӆ. Мосӆ лупты, иса пириюм вошӑӊ кәщайт «Единая Россия» тӑхия ӆуӊӆӑт. Нуви сӑӊхум район Сорум вош кәщая йис Мария Михайловна Маковей, Кондинской район Мулымья кәрт – Евгений Викторович Белослудцев, Манстӑр район Ай Аӊкӆум кәрт – Сергей Владимирович Дейнеко, Советский вошн – Александр Терентьевич Кулагин, Сәрханӆ район Лямина кәртӑн – Алексей Александрович Дизер, Сытомино кәртӑн – Ольга Яковлевна Звягина.
Денис Корнеев ясӑӊӆаӆ щирн, пирєсты хӑтӆӑн избирательной комиссияя округ мир эвӑӆт нємӑӆт вохты нєпек ӑн юхтӑс, щирн хӑтӆ ма мӑнӑс.
Надежда Рагимова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Сӯкыр тпос 13 хталт Россия янытыл приян хтал врыглавес. Свсыр ӯсытыт ос пвлытыт лнэ мир депутат-хтпат ос миркол кӯщаит приясыт. Мн лнэ мвт приян хтал с врыглавес. Та хталт мхум ӯс ос пвыл миркол кӯщаит, районный ос пвлыӈ Думан депутатыт приясыт. Нпак тратаӈкве 49 стыра лумхлас ёхталасыт.
Избирательный комиссият кӯщаиг рӯпитан хум Денис Корнеев лвыс, Сорум пвылт св мхум нпак тратаӈкве ёхталасыт. Ань та пвылт лнэ мир халт 741 лумхлас нпак тратаӈкве врмгыт, ктпос пинуӈкве 735 хтпат ёхталасыт. Когалым, Покачи, Радужный, Мегион, Нефтеюганск ӯсыт, Сургутский, Советский, Кондинский, Октябрьский ос Белоярский районытыт лнэ мир 88 депутат-хтпат приясыт. Ат пвылт Мулымья, Сорум, Лямино, Сытомино, Малый Атлым ос Советский ӯст миркол кӯщаит мгсыл мхум нпак тратасыт. Нх-патум хтпат халт 88% свит приим миркол кӯщаит ос депутат-хтпат «Единый Россия» нампа партиян хасхатым лгыт, 9 лухлас КПРФ нампа партият лгыт ос акв хтпа ЛДПР партият рӯпиты.
Ты лы-плт пирмайтан сккон щирыл, пс йис мт ос мнь пвылквет лнэ мир сартын нпак тратаӈкве туп врмысыт. Ань Белоярский, Сургутский ос Кондинский районт нпак тратан колыт хӯрум хтал рӯпитасыт. Кӯщай хум лвыс, тот 30% савит мир сартын нпак тратаӈкве ёхталасыт. Тамле йильпи врмаль урыл сккон ке хансаве, нпак тратан колыт кит ман хӯрум хтал рӯпитаӈкве тах патгыт.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры