В автономном округе подвели итоги выборов

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В автономном округе подвели итоги выборов
фото РИЦ "Югра"фото РИЦ "Югра"
фото РИЦ "Югра"

Единый день голосования в России состоялся 13 сентября. В этот день выборы прошли в 10 муниципальных образованиях Югры.

Подводя итоги единого дня голосования, председатель Избирательной комиссии Денис Корнеев отметил, явка по Югре составила 31, 36 %. Самая высокая явка избирателей традиционно была в Белоярском районе.

 

–  В этом районе всегда голосуют очень активно. В текущей кампании явка в муниципальном образовании составила 61,22%. Отлично показали себя жители сельского поселения Сорума, которые пришли на избирательные участки почти полным составом. Из 741 избирателя  735 приняли участие в голосовании, что составила 99,19%.

В этой избирательной кампании было 88 депутатских мандатов, из них 73 заняли «Единая Россия», 9 мандатов у партии КПРФ, один у ЛДПР и один у самовыдвиженца. Все главы муниципальных образований, где прошли выборы, являются членами партии «Единая Россия», – рассказал Денис Корнеев.

 

Отличительной чертой этих выборов является то, что избирателям было дано два дополнительных дня перед единым днем голосования. По данным Избирательной комиссии, таким правом воспользовались жители Белоярского, Сургутского и Кондинского районов. В эти дни от 10 до 30% жителей пришли на избирательные участки. Кроме этого, избиратели могли проголосовать на дому.

 

Людмила Теткина  

  

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Югра мўвевн пирєсты вєр оӆӑӊӑн
фото РИЦ "Югра"фото РИЦ "Югра"
фото РИЦ "Югра"

Лыпӑт хойты тыӆӑщ 13-митн Югра мўвевн вәӆты мир кәща ёхӆаӆ па депутатӑт пирєссӑт. Хутыса щи хӑтӆ мӑнӑс, айкеӆ ӑкӑтты хуятӑта путӑртӑс пирєсты вєр тәты тӑхи кәща хә Денис Корнеев.

Округевн яӊ муниципальной тӑхи хуща пирєсты вєр вәс. Щи хӑтӆӑн хәт вошӑӊ кәща па 88 депутат пирисыйт.

Югра мўвевн пирєсупсыя 31,36 % хӑннєхә юхтӑс. Денис Корнеев лупӑс: «Пирєсты вєр ма мӑнӑс. Мєт ар хӑннєхә Нуви сӑӊхум районӑн юхтӑс, щит 61,22 %. Мосӆ лупты, Сорум вошн 741 хӑннєхә эвӑӆт 735 хуят кәща пириты юхтӑс, щит 99,19 %».

Иса пириюм ёх оӆӑӊӑн избирательной комиссия сайт хуща уша павӑтты рӑхӆ. Мосӆ лупты, иса пириюм вошӑӊ кәщайт «Единая Россия» тӑхия ӆуӊӆӑт. Нуви сӑӊхум район Сорум вош кәщая йис Мария Михайловна Маковей, Кондинской район Мулымья кәрт – Евгений Викторович Белослудцев, Манстӑр район Ай Аӊкӆум кәрт – Сергей Владимирович Дейнеко, Советский вошн – Александр Терентьевич Кулагин, Сәрханӆ район Лямина кәртӑн – Алексей Александрович Дизер, Сытомино кәртӑн – Ольга Яковлевна Звягина.

Денис Корнеев ясӑӊӆаӆ щирн, пирєсты хӑтӆӑн избирательной комиссияя округ мир эвӑӆт нємӑӆт вохты нєпек ӑн юхтӑс, щирн хӑтӆ ма мӑнӑс.

Надежда Рагимова

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Мн лнэ мвт приян хтал лыс
фото РИЦ "Югра"фото РИЦ "Югра"
фото РИЦ "Югра"

Сӯкыр тпос 13 хталт Россия янытыл приян хтал врыглавес. Свсыр ӯсытыт ос пвлытыт лнэ мир депутат-хтпат ос миркол кӯщаит приясыт. Мн лнэ мвт приян хтал с врыглавес. Та хталт мхум ӯс ос пвыл миркол кӯщаит, районный ос пвлыӈ Думан депутатыт приясыт. Нпак тратаӈкве 49 стыра лумхлас ёхталасыт.

 

Избирательный комиссият кӯщаиг рӯпитан хум Денис Корнеев лвыс, Сорум пвылт св мхум нпак тратаӈкве ёхталасыт. Ань та пвылт лнэ мир халт 741 лумхлас нпак тратаӈкве врмгыт, ктпос пинуӈкве 735 хтпат ёхталасыт. Когалым, Покачи, Радужный, Мегион, Нефтеюганск ӯсыт, Сургутский, Советский, Кондинский, Октябрьский ос Белоярский районытыт лнэ мир 88 депутат-хтпат приясыт. Ат  пвылт Мулымья, Сорум, Лямино, Сытомино, Малый Атлым ос Советский ӯст миркол кӯщаит мгсыл мхум нпак тратасыт. Нх-патум хтпат халт 88% свит приим миркол кӯщаит ос депутат-хтпат «Единый Россия» нампа партиян хасхатым лгыт, 9 лухлас КПРФ нампа партият  лгыт ос акв хтпа ЛДПР партият рӯпиты.

 

Ты лы-плт пирмайтан сккон щирыл, пс йис мт ос мнь пвылквет лнэ мир сартын нпак тратаӈкве туп врмысыт. Ань Белоярский, Сургутский ос Кондинский районт  нпак тратан колыт хӯрум хтал рӯпитасыт. Кӯщай хум лвыс, тот 30% савит мир сартын нпак тратаӈкве ёхталасыт. Тамле йильпи врмаль урыл сккон ке хансаве, нпак тратан колыт кит ман хӯрум хтал рӯпитаӈкве тах патгыт.

 

Людмила Теткина

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

 

Втр, 09/15/2020 - 09:47

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