В Югре офицер Росгвардии принял участие в торжественной церемонии посвящения подшефных школьников в кадеты

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Врио начальника отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Артем Севрюков стал почетным гостем церемонии посвящения в кадеты учащихся подшефной ведомству школы № 8 г. Ханты-Мансийска.
30 новоиспеченных югорских кадет поклялись свято соблюдать устав школы и кодекс кадетской чести, с достоинством и честью нести звание кадета, быть настоящим патриотом и надежным защитником нашей Родины – Российской Федерации.
«Посвящение в кадеты – это первый и ответственный шаг на пути служения Отечеству. Желаю вам успешной учебы, крепости духа и силы характера в освоении военной науки. Выражаю надежду, что вы продолжите славные традиции русского воинства», – поздравил ребят майор Артем Севрюков.
Все воспитанники, которые произнесли слова торжественной клятвы, получили из рук наставников удостоверение кадета. Завершилось мероприятие совместной фотосессией.
Артем Енов