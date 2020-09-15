В Югре офицер Росгвардии принял участие в торжественной церемонии посвящения подшефных школьников в кадеты

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В Югре офицер Росгвардии принял участие в торжественной церемонии посвящения подшефных школьников в кадеты
Фото Артёма ЕноваФото Артёма Енова
Фото Артёма Енова

Врио начальника отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Артем Севрюков стал почетным гостем церемонии посвящения в кадеты учащихся подшефной ведомству школы № 8 г. Ханты-Мансийска.

30 новоиспеченных югорских кадет поклялись свято соблюдать устав школы и кодекс кадетской чести, с достоинством и честью нести звание кадета, быть настоящим патриотом и надежным защитником нашей Родины – Российской Федерации.

 

«Посвящение в кадеты – это первый и ответственный шаг на пути служения Отечеству. Желаю вам успешной учебы, крепости духа и силы характера в освоении военной науки. Выражаю надежду, что вы продолжите славные традиции русского воинства», – поздравил ребят майор Артем Севрюков.

 

Все воспитанники, которые произнесли слова торжественной клятвы, получили из рук наставников удостоверение кадета. Завершилось мероприятие совместной фотосессией.

 

Артем Енов

Фото Артёма ЕноваФото Артёма Енова
Фото Артёма Енова
Фото Артёма ЕноваФото Артёма Енова
Фото Артёма Енова
Втр, 09/15/2020 - 11:23

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