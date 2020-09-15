Первая Российская креативная неделя

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Первая Российская креативная неделя

За период проведения «Российской креативной недели» на территории России было организовано более тысячи специальных мероприятий. Основной же площадкой  этой насыщенной недели стал Парк культуры и отдыха им. М. Горького в Москве, где с 11 по 13 сентября прошли  различные мероприятия. Отметим, что «Российская креативная неделя» охватывает 14 направлений: искусство, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, кино, телевидение, новые медиа, издательское дело и журналистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование, поэтому в эти дни на территории Пушкинской набережной было установлено 14 разноцветных шатров-лекториев, посвященных всем 14 направлениям.

По мнению Директора Российской креативной недели и главы «Роскультцентра» Марины Абрамовой  идея  проведения такой недели берет свое начало с запросов рынка. Отрасли, относящиеся к кретивной индустрии, имеют большое количество общих проблем, поэтому идея проведения такого мероприятия была подхвачена всеми, кто имеет к этой индустрии непосредственное  отношение. В дальнейшем проект получил поддержку Администрация Президента РФ  и был реализован при поддержке Фонда Президентских грантов.

 

 

Как отмечают специалисты, в настоящее время креативная сфера стала одной из самых быстрорастущих экономических направлений. В  эти дни в Парке Горького неоднократно звучали слова: «Новый ресурс 21 века – это не нефть, а креативная экономика». Развитие креативных индустрий – мировой тренд, и закономерно, что Россия присоединяется к нему. Свои креативные недели проходят в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Берлине и других столицах мира. Существенно и то, что  2021 год ООН объявила Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития.

 

В рамках прошедшей «Российской креативной недели» проходили разнообразные мероприятия, действовали различные площадки (зоны): главная сцена, образовательная, развлекательная, деловой блок, проходили специальные мероприятия.

Как считают специалисты, одним из ключевых событий стал креативный бизнес-форум, где крупные государственные деятели, главы компаний и лидеры творческого сообщества обсудили ключевые экономические и юридические вопросы, стоящие сегодня перед креативными индустриями.

В «Креативной неделе» приняли участие представители органов власти, артисты, художники и выдающиеся деятели культуры и творчества с мировыми именами.

В рамках культурной программы  прошли концерты, в образовательных и деловых блоках приняли участие известные режиссеры Фёдор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, журналист и телеведущий Владимир Познер и многие другие. Для представителей креативной молодежи была организована встреча с Министром науки и образования России Валерием Фальковым. 

Следует отметить, что официальным партнером «Российской креативной недели» выступил и наш Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  Губернатор Югры Наталья Комарова являлась членом организационного комитета «Российской креативной недели».

«Югра – это регион с многовековой историей и молодым, активным, современным населением. Мы опираемся на традиции, создавая и внедряя технологии будущего. Правительство нашего региона создает условия для развития возможностей творческого и креативного потенциала югорчан и гостей, оказывает поддержку творческим инициативам молодёжи. Главный ресурс креативной индустрии – человек с его навыками, знаниями, талантом», – рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Автономный округ представил проекты, направленные на развитие культурного и творческого потенциала, поддержку творческих инициатив молодежи, разработку методологии развития и правовой поддержки культурных и творческих индустрий

Как показали итоги  проведенного мероприятия,  «Кретивная неделя» – это  важный, необходимый и крайне актуальный диалог между представителями всех направлений креативной индустрии. 

Пётр Молданов

Втр, 09/15/2020 - 12:19

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