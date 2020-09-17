Югорчане примут участие в фестивале творчества коренных народов России

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Югорчане примут участие в фестивале творчества коренных народов России

VI Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов пройдет в Выборге 18-21 сентября. Участники представят культуру обско-угорских народов.

В фестивале примут участие творческие коллективы и солисты, представляющие танцевальное, песенное и инструментальное искусство малочисленных народов Югры и мастера декоративно-прикладного творчества.

В состав творческой делегации нашего округа войдут представители школы медвежьих игрищ, мастера по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов, фольклорной студии «Ёмвош ёх», окружного дома народного творчества.

Также директор окружного дома народного творчества Елена Исламуратова и руководитель окружной школы медвежьих игрищ Тимофей Молданов примут участие в конференции «Актуальные аспекты в сохранении и развитии культурного наследия малочисленных народов России».

Во время фестиваля также пройдет заседание совета координаторов финно-угорского культурного центра Российской Федерации. Члены совета расскажут о форме и методах работы учреждений и общественных организаций своих регионов в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Чт, 09/17/2020 - 11:07

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