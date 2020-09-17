В Ханты-Мансийске пройдут «II Шесталовские чтения»

- Русский
Научно-практическая конференция с международным участием «II Шесталовские чтения» состоится 2 – 6 ноября 2020 года в Ханты-Мансийске. Для участия в конференции приглашаются учёные, писатели, аспиранты, переводчики, работники культуры и образования.
Организаторами мероприятия выступают община коренного малочисленного народа манси «Тагт махум» («Люди с Сосьвы») в партнерстве с Обско-угорским институтом прикладных исследователей и разработок, Этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа».
В рамках чтений состоятся: первый окружной научно-практический семинар «Изучаем родную литературу в школе», круглый стол «Литература обских угров: современное состояние и перспективы развития». Участники посетят Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова, Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», примут участие в мемориальной акции «Дань памяти» – посещение могилы писателя и городища «Мирового смотрителя».
На конференции обсудят проблемы фольклоризма в литературе, фольклор и письменные традиции, материальную и духовную культуру обско-угорских и самодийских народов, переводы как объекты лингвистического исследования, языки коренных малочисленных народов Севера. Также поговорят о творчестве известного мансийского писателя Ювана Шесталова.
Заявки для участия в чтениях необходимо направить на электронный адрес geras_sa78@mail.ru не позднее 15 октября 2020 г, с пометкой в теме письма «Шесталовские чтения».
Людмила Теткина