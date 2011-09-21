В связи с открытием санаториев в региональном отделении Фонда социального страхования возобновлена работа по обеспечению граждан льготных категорий санаторно-курортными путевками

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В связи с открытием санаториев в региональном отделении Фонда социального страхования возобновлена работа по обеспечению граждан льготных категорий санаторно-курортными путевками

Напомним, ранее, с апреля и до конца июля, работа российских здравниц с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции была приостановлена, поэтому заезды по путевкам были перенесены на более поздние сроки.

 

«Санатории Краснодарского края возобновили свою работу преимущественно с начала июля, а санатории Уральского и Приволжского федеральных округов – с августа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, Несколько санаториев, с которыми у нас заключены государственные контракты на оказание санаторно-курортных услуг гражданам льготных категорий, по-прежнему остаются закрытыми для оздоровления населения, –прокомментировал управляющий отделением Фонда социального страхования по ХМАО–Югре Михаил Рыбьяков, – Сейчас мы выдаем путевки согласно существующей очередности и в соответствии с новым графиком, учитывающим и те путевки, заезды по которым не состоялись весной и летом нынешнего года. Надеемся, что до конца года все закупленные нами путевки будут выданы».

 

Всего в этом году отделением Фонда по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре закуплено 1881 путевка, из них 642 – для детей –инвалидов и сопровождающих их лиц. На сегодняшний день санаторно-курортным отдыхом обеспечено свыше 700 льготников.

 

Елена Баканова

Пт, 09/18/2020 - 09:48

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