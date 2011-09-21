Университет – актор изменений социально-экономического развития Югры

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16 сентября на пресс-конференции РИЦ «Югра» состоялась встреча журналистов с представителями Югорского государственного университета – ректором Т.Д. Карминской и председателем совета обучающихся Р.Ф. Загитовым.
Одна из тем состоявшегося разговора касалась деятельности университета в условиях пандемии. Другая актуальная тема – это работа университета как актора изменений социально-экономического развития Югры.
Югорский государственный университет является одним из самых молодых университетов России, он рожден в XXI веке, в 2002 году. По мнению Татьяны Дмитриевны, в этом проявляется уникальность данного учебного заведения, он изначально рожден, чтобы достойно отвечать на вызовы нового века. Университет работает по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, имеет широкий круг дополнительных образовательных программ, которые студент может проходить во время основного образования. Помимо этого, уникальным для структуры университета является то, что он имеет четыре филиала, в которых готовят студентов среднего профессионального образования по теме «Нефтегазовое дело» т.е. он снабжает нефтегазовую промышленность специалистами среднего звена. Эти филиалы находятся в таких городах, как Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Лянтор. В университете обучается более 10 тысяч студентов, из них высшее образование получают более 5200 человек.
В условиях пандемии университет изыскал возможность на высоком уровне провести приемную кампанию и начать учебный год 1 сентября. Прошедший учебный год, который заканчивался в условиях дистанционного обучения, во многом дал ценный опыт. Например, многие поточные лекционные занятия и сегодня проходят в дистанционном режиме. При очном режиме обучения каждая группа закреплена за отдельной аудиторией. Чтобы максимально развести потоки, университет работает в две смены. «Мы полностью оснастили университет всеми средствами безопасности, более того мы сами готовы производить антисептические средства нашими лабораториями», – рассказывает Татьяна Дмитриевна.
Об особых мерах, которые были предприняты при заселении студентов в общежитие, рассказал Ринат Загитов: «Мы обзвонили всех наших волонтёров с просьбой помочь заселению первокурсников». Заселение осуществлялось каскадным методом. Особое внимание было уделено первокурсникам, т.к. они приезжали в незнакомый город, в незнакомые условия. Заселение первокурсников происходило с 29 августа по 1 сентября, затем два дня заселяли студентов 2 и 3 курса и в последнюю очередь старшекурсников. В общежитии имеется диспансер на 280 мест. В этом году в Югорский университет поступили 51 человек иностранных студентов, а всего обучается около 300. Эти студенты после приезда на две недели будут заселены в обсерватор.
Большое внимание Татьяна Дмитриевна уделила второму обсуждаемому вопросу. По её мнению: «Являясь актором, нам надо пересматривать все политики: научную, инновационную, образовательную, воспитательную». Университет позиционирует себя как экосистема связи с партнёрами, которые работают на одну задачу. Наиболее успешный опыт взаимодействия складывается с компаний ООО «Газпромнефть-Хантос», который территориально расположен в городе Ханты-Мансийске и в силу этого имеется возможность быстрого взаимодействия.
Югорский университет на конкурсной основе вошел в лигу вузов газпрома, это образовательная площадка, на которой создаются дисциплинарные командные группы, работающие в интересах компании, ориентированные на единые цели. Преподаватели проходят в этой компании стажировки, вместе со студентами участвуют в производственных совещаниях. Компания открыла в университете высокотехничную лабораторию. Эта лаборатория является научным, практическим, образовательным полигоном, позволяет моделировать производственные процессы, затем с экономической точки зрения, искать эффективные пути функционирования предприятия.
Университет входит в Западно-Сибирский научно-образовательный центр по двум проектам: «Человек в Арктике» и «Экологическая безопасность». Экологические компетенции, благодаря наличию международной признанной научной школы по биоразнообразию, экологическому благополучию, весьма значимы. «Для нашего субъекта экологического благополучия это очень важно, мы носители экологических услуг», – рассказывает Татьяна Дмитриевна. Экологическое мышление – важная составляющая с точки зрения создания новых технологий, что в итоге приведет к экологическому благополучию региона.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Лыпӑт хойты тылӑщ 16-митн РИЦ «Югра» хотн айкеӆ ӑкӑтты ёх вәйтантсӑт Югорской государственной университет кәща Т.Д. Карминская па вәнӆтыйӆты няврємӑт совет кәща хә Р.Ф. Загитов пиӆа.
Путӑр кӑт вєр оӆӑӊӑн мӑнӑс. И путӑр – щит муй вўрн университет мўвтєӆ мәш пурайн рәпитӆ. Кимӑт путӑр – щит муй вурн тӑм айӆат ёх вәнӆтыйӆты тӑхи Югра мўвев вәӆупсы кєрӑтты пӑкӆ.
Югорской государственной университет – мєт ванӑн вєрум вәнӆтыйӆты тӑхи, ӆўв тӑм XXI йисн вєрса, 2002-мит оӆн. Татьяна Дмитриевна щирн, ӆўв тӑм йис вәӆупсы вєрӑт ӆэщӑтты па ушӑӊа кєрӑтты пӑта тывӑс. Университет хуща бакалавриат, магистратура, аспирантура па па арсыр вәнӆтыйӆты тӑхет вәӆӆӑт. Щӑта вән нєпекӑӊ ёх вәнӆтыйӆты киньща па нӆ филиал вәӆ, щӑта айӆат ёх нефть па газ вєрӑта вәнӆтыйӆӆӑт, ӆыв кўтӆуп нєпек ёша павӑтӆӑт щи вєрӑт еӆӆы тәты пӑта. Щи филиалӑт Сәрханӆӑн, Нефтеюганскайн, Нижневартовскайн па Лянторн вәӆӆӑт. ЮГУ хуща иса 10 щурӑс муӆтас айӆат ёх вәнӆтыйӆӆӑт, щитӑт кўтн 5200 муӆтӑс ханнєхә вән нєпек ёша павӑтӆӑт.
Мўвтєӆ мәш пурайн университет вәйтӑс, муй вўрн няврємӑт вәнӆтыйӆты тӑхия ушӑӊ щира вўты, щи кўш тыв юхӑтты пищӆаӆ ӑнтәм вәс, па лыпӑт хойты тылӑщ 1-мит хӑтӆӑн айӆат ёх вәнӆтыйӆты оӆӊитсӑт.
Мӑнум оӆн ӆыв ха ӑн вәйтантман вәнӆтыйӆсӑт. Мӑта тӑхетӑн ар хуят ха омӑсман вәнӆтӑты мосӆ, щи ёх па щи ха ӑн вәйтантман карт лакӑт мухты вәнӆтыйӆӆӑт. Интӑм кашӑӊ группа ёх атэӆт хот йитӑн омӑсӆӑт, няврємӑт па хот йитӑта ӑнт ӊхӆӑт. Щӑӆта па тәх вәнӆтыйӆты ёх аӆӑӊ юхтыйӆӆӑт, тәх утӑт па тәп етн, щиты университетӑн ар хуят ха ӑнт ӑкмӑӆ.
«Мўӊ сыр-сыр мәш сайӆӑты утӑт тӑйӆўв мәша ӑн йиты пӑта, щи киньща мўӊ лаборатория ёхӆўв щимӑщ мәш сайӆӑты утӑт вєрты па пӑкӆӑт», – путӑртӑс Татьяна Дмитриевна.
Муй вўрн няврємӑт общежития хотӑта юхӑтсӑт, щи оӆӑӊӑн путӑртӑс Ринат Загитов: «Мўӊ иса пўш нётты ёхӆўва ай павӑтсўв, мўӊева нётты вохӑнтсўв». Вәӆты хотӆаӆа няврємӑт ар хӑтӆ мӑр ӆуӊсӑт. Мєт сыры оӆӑӊ курса няврємӑт вәнӆтыйӆты юхӑтсӑт. Ӆыв хуты вәӆы воша
юхӑтсӑт, вәӆы хота ӆуӊӆӑт. Кимит па хәӆмит оӆ вәнӆтыйӆты няврємӑт па кӑт хӑтӆ мӑр тыв ӆуӊсӑт. Щӑӆта тәп мєт вән айӆат ёх юхӑтсӑт. Общежитие 280 уллот тӑйӆ, муй тӑхийн па хон пєлӑк эвӑӆт юхтум няврємӑта вәӆты-хоӆты па лекщитты пищ вәӆ. Тӑм оӆ па хон пєлӑк эвӑӆт 51 айӆат ёх оӆӑӊ пўш вәнӆтыйӆты юхӑтӆӑт, иса тӑта 300-кєм хуят вәнӆтыйӆӆӑт. Юхӑттэӆн ӆыв атэӆт тӑхийн вәӆты питӆӑт.
Татьяна Дмитриевна кимӑт вєр оӆӑӊӑн ар путӑртӑс. Ӆўв нумсӑӆн: «Мўвев вәӆупсы кєрӑтты ки вўратӆўв, мўӊ вәнӆтыйӆты вєрӆўв, наука па сыр-сыр вєрӆўв ищи па щира кєрӑтты мосӆ».
Университет па рәпитты ёх пиӆа, и нумӑс тӑйты ёх пиӆа вана вәӆты вўратӑӆ. Мєт вана ӆыв ООО «Газпромнефть-Хантос» пиӆа вәӆӆӑт, щӑта рәпитты ёх Ёмвошн вәӆӆӑт, щи пӑта ха ӊхты кўт ван.
Югорской университет нух питӑс па и тӑхийн, ӆўв газпром лигая ӆуӊӑс, щӑта вәнӆтыйӆты тӑхи вәӆ, муй тӑхийн арсыр вєрӑт уша павӑтты пищ вәӆ щи ёх рәпата ма вєрты пӑта.
Вәнӆтӑты ёхӆўв щӑта ар пўш вәӆӆясӑт, щӑта вәнӆтыйӆсӑт, айӆат ёх пиӆа рәпата оӆӑӊӑн путӑртты мирхотӑта ӊхӆӑт. Щӑта рәпитты кәща ёх университет хуща лаборатория пўншсӑт. Щит хуты нємӑсыя вәнӆтыйӆты, наука вєрты па вәӆупсы тўӊматты тӑхи. Муӆты ушӑӊ нумӑс вєрӆӑт, па щи нумӑс вәӆупсыя тәӆы, вантӆэӆ, м муй атум. Атум ки, муй вўрн щи вєр ӆэщӑтты.
ЮГУ тӑхи Западно-Сибирской наука центра ӆуӊман вәӆ. Щӑта ёхӆўв кӑт вєр тӑйӆӑт. И вєр нємӑӆ «Человек в Арктике», кимӑт вєр – «Экологическая безопасность». Щит муй вўрн мўвев-йиӊкев шавиман тӑйты. Тӑмӑщ вєрӑт тӑм йисн вєра мосӆӑт. Мўвтєӆ мир тӑм нумӑсн тӑм йисн вәӆӆӑт, щи нумӑс кашӑӊ хӑннєхә вана тӑйты ки питӆ, мўвев-йиӊкев еӆӆы па хән шакнуптӑӆэв. «Мўӊ мўвева мєт мосӆ тӑмӑщ нумсуп ёх», – путӑртӑс Татьяна Дмитриевна. Щи вєрӑт вєра мосӆӑт. Хән мўв-йиӊк шавиты нумӑсн вәӆты питӆўв, щирӑн мўвев-йиӊкев ма па сыстама йиӆ.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры