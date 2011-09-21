День рождения у нас, подарки – для вас!

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Музей геологии, нефти и газа готовится отметить свой очередной День рождения! Хотите получить памятные подарки в честь знаменательной даты?
Музей геологии, нефти и газа подготовил для своих посетителей праздничную онлайн-викторину. Знаете главные исторические факты о музее? Знакомы с его экспозициями? Тогда вам непременно нужно принять участие в интеллектуальной игре!
24 сентября 2020 года в 12:00 в аккаунте музея в социальной сети «ВКонтакте» будет размещён тематический тест, состоящий из 11 вопросов. Отвечаете правильно на все – получаете памятный подарок от музея.
Ответы принимаются до 12:00 25 сентября. Итоги будут опубликованы 25 сентября в 16:00.
Встретим наш праздник вместе!
Отдел по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа