День рождения у нас, подарки – для вас!

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День рождения у нас, подарки – для вас!

Музей геологии, нефти и газа готовится отметить свой очередной День рождения! Хотите получить памятные подарки в честь знаменательной даты?

Музей геологии, нефти и газа подготовил для своих посетителей праздничную онлайн-викторину. Знаете главные исторические факты о музее? Знакомы с его экспозициями? Тогда вам непременно нужно принять участие в интеллектуальной игре!

24 сентября 2020 года в 12:00 в аккаунте музея в социальной сети «ВКонтакте» будет размещён тематический тест, состоящий из 11 вопросов. Отвечаете правильно на все – получаете памятный подарок от музея.

Ответы принимаются до 12:00 25 сентября. Итоги будут опубликованы 25 сентября в 16:00.

Встретим наш праздник вместе!

 
Отдел по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа

Втр, 09/22/2020 - 16:16

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