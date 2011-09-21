В Выборге представили многообразие культур малочисленных финно-угорских и самодийских народов России

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В Ленинградской области в старинном городе Выборге с 18 по 21 сентября прошёл фестиваль VI Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов. В нём приняли участие мастера песенно-танцевального жанра, декоративно-прикладного искусства из Удмуртии, Карелии, Ненецкого автономного округа, Мурманской и Псковской областей, северных регионов РФ Югры и Ямала, Таймырского Долгано-Ненецкого района. В течение трёх дней выборжане и гости города познакомились с культурой таких малых народов, как: бесермяне, вепсы, води, долганы, ижоры, ингерманландские финны, ненцы, саамы, селькупы, сето, ханты и манси.
В первый день фестиваля на сцене городского Дворца культуры для участников провели творческий вечер-знакомство друг с другом. С приветственным словом выступил Владимир Цой, председатель Комитета культуры Ленинградской области.
19 сентября на площадке городского парка имени Ленина состоялось торжественное открытие фестиваля, где затем была представлена концертная программа творческих коллективов.
Надо отметить, что этот Всероссийский фестиваль проводится под руководством филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» и Ленинградского областного Дома народного творчества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по культуре Ленинградской области и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. В лице Мери Русановой, первого заместителя директора Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, руководителя Центра культуры народов России и руководителя филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяны Бараховой, гости и участники фестиваля услышали тёплые слова приветствия. В непростое время пандемии организаторам сложно было собрать и провести многомасштабное мероприятие, но всё-таки расстояния были преодолены, преграды сняты и народный праздник состоялся.
Наш автономный округ на фестивале был представлен тремя коллективами: «Окружной школы Медвежьих игрищ», фольклорной студией «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») и Школой мастеров по изготовлению и обучению игре на национальных музыкальных инструментах обско-угорских народов. Артисты выступили с постановкой «Зарождение Югорской земли».
На закрытии фестиваля всем делегациям были вручены дипломы и памятные подарки. В рамках фестиваля также провели два заседания Совета координаторов Финно-угорского культурного центра и конференция «Актуальные аспекты в сохранении и развитии культурного наследия малочисленных народов России». В состав координаторов вошли новые члены от некоторых республик, в связи с пандемией Covid-19 многие запланированные мероприятия на 2020 год перенесли на следующий год.
О времени и месте следующего фестиваля станет известно позже, но оно должно состояться на древней земле одного из самых малочисленных народностей среди финно-угров и самодийцев. Также стоит подумать над общим названием данного фестиваля и для лёгкого распознавания создать «хэштэг».
Тамара Мерова