Проект «Музейная одиссея – 2020» начал свою работу

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На площадке РИЦ «Югра» сотрудники Музея Природы и Человека – заведующий отделом палеонтологии Антон Резвый, заведующий сектором сохранения и использования объектов культурного наследия отдела археологии Татьяна Собольникова и заведующий отделом природы Юлия Скучас рассказали о реализации проекта «Музейная одиссея – 2020».
Данный проект стал победителем гранта губернатора Югры в направлении «Наука, образование и просвещение». Антон Резвый рассказал:
– Цель нашего проекта, не только собрать экспонаты, получить какие-то новые знания в научном плане, но, в первую очередь, это – просвещение населения. Поэтому наш лозунг «Изучая – сохраняем». Через вас мы хотим донести информацию о том, что мы сделали.
Проект вбирает в себя целый ряд экспедиций по различным направлениям деятельности. Идея изначально была такова – мы будем выезжать в труднодоступные регионы нашего округа, такие, как Берёзовский район – Северный Урал, Приполярный Урал, в какие-то глухие уголки Октябрьского района, в некоторые места Ханты-Мансийского района, куда тоже не так просто добраться.
В направлении палеонтология важная часть исследований и экспедиций направлена на сбор коллекций. В этом проекте я как раз отвечал за древнейшую часть. Очень часто люди путают палеонтологов и археологов, наверное, будет уместно их немного разграничить. Археологи занимаются культурой человека и человеком, а палеонтологи занимаются исключительно всеми остальными животными и растениями, которые обитали на нашей планете на протяжении миллионов и миллиардов лет.
Те образцы, которые сейчас покажу, если не часто с ними сталкиваешься, вызывают изумление и восхищение своим возрастом. Мы обнаружили уникальный экспонат – отпечаток лопастепёрой рыбы. Он самый ценный с научной точки зрения, возраст его примерно 350 миллионов лет. Вот как раз от лопастепёрых рыб и произошли наземные животные, т.е. это отдалённый наш с вами предок.
Первая палеонтологическая экспедиция была на реку Северная Сосьва, если точнее, на реке Манья, это в Берёзовском районе. Манья – в переводе с мансийского языка означает «Маленькая речка», и рек с таким названием на территории Югры огромное количество. Мы работали не в самих горах, а на таких предгорных и горных реках, которые стекают с Урала. И там выходят на поверхность вот эти древнейшие отложения возрастом 360-150 миллионов лет назад. В этой же экспедиции на реке Сосьва была найдена раковина головоногого моллюска, аммонита.
Вторая экспедиция была в Октябрьский район, тоже на речку Манья. Это место интересно тем, что там было найдено довольно большое скопление костей мамонтов и животных мамонтовой фауны, возрастом 10-14 тысяч лет. Из первой экспедиции привезли около ста образцов, из второй – сто пятьдесят.
Татьяна Собольникова рассказала о своих результатах:
– Наша первая экспедиция была в июле на реку Конда. Почему мы к этой территории обратились? Можно без прикрас сказать, она – заповедная, легендарная. Когда мы знакомились с фольклорными источниками южных ханты, то обнаружили, что там об этих местах и говорится.
На территории Кондинского района есть городища раннего железного века, есть огромное количество памятников. Мы поставили на учёт более 150 памятников.
Зимой мы с местным населением и учащимися соберёмся в Болчаровской школе, взрослых и детей познакомим с наследием малой родины. Часто люди ходят по памятнику истории, не подозревая об этом.
Вторая экспедиция была в Берёзовский район, в верховья Северной Сосьвы. Раскопки проводили по береговой линии. Берег осыпается, культурный слой разрушается, и, соответственно, информация (предметы и артефакты) просто смывается с Сосьвой. Разрушающих факторов много, именно поэтому название раскопок носит «Спасательная», т.е. мы в данной ситуации пытаемся сохранить то, что не разрушено окончательно. Исследовали памятник погребального обряда. Там нашли перстень с необычным орнаментом – это ранний железный век, а также много украшений.
Юлия Скучас рассказала о биологической части проекта. Сегодня на территории Приполярного Урала можно встретить уникальные, редкие растения, занесённые в «Красную книгу ХМАО-Югры»,– это Кастиллея, Арника Ильина, Качим Уральский.
Светлана Ромбандеева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры