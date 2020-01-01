В Белоярском районе открылась первая стойбищная школа – сад

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Для коренных жителей округа состоялось значимое событие – в деревне Тугияны Белоярского района открыли группу кратковременного пребывания дошкольников на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова села Полноват». Оно реализовано по образовательному проекту «Стойбищная школа – сад».
С внедрением проекта у семи семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до шести лет появилась возможность дистанционного обучения и воспитания в своей деревне. Родители вместе с детьми будут взаимодействовать со школой села Полновата, которая будет курировать проект на территории округа. На открытие приехала Надежда Савина, советник первого заместителя губернатора Алексея Шипилова, она же является инициатором и куратором данного проекта, обращаясь к жителям деревни, она сказала: «Данный проект поддержала губернатор округа Наталья Владимировна Комарова. Благодаря главе Белоярского района Сергею Маненкову дан старт проекту «Стойбищная школа – сад» в Югре. Еще планируем открыть в нескольких местах наши стойбищные школы, где дети коренных жителей будут обучаться рядом с мамами и папами. Вас попрошу активно включиться в этот проект, весь мир смотрит на нас, вы, жители деревни Тугияны, пионеры. Мы, также как вакцину от ковида, найдем вместе вакцину от исчезновения наших родных языков и культуры». В этот значимый день для жителей деревни Тугияны Надежда Савина подарила школе-саду ноутбук и глиняный колокольчик с национальными узорами. Действительно, дети коренных жителей, проживая рядом с родителями, будут получать достойное образование, как и их ровесники. Белоярский район стал первый в этом образовательном проекте.
В день открытия дошколятам провели утренник «Здравствуй, детский сад». Право первого звонка было предоставлено директору Полноватской СОШ Алексею Лузянину. Обучение будет организовано на базе платформы «Мобильное электронное образование».
По его словам, в деревне Тугияны будет работать воспитатель, который входит в штатный состав Полноватской школы. Он будет заниматься реализацией данного проекта. Для родителей и гостей мастер-класс на платформе «Мобильное электронное образование» представила Галина Каирова, которая является куратором дошкольной группы деревни Тугияны. Она рассказала о наполняемости образовательной платформы для дошкольников и провела первое занятие «Дары осени».
Отрадно отметить важность дистанционного обучения, благодаря которому сохраняются традиции, культура и родной язык коренных народов. В дальнейшем подобные школы-сады будут открыты в Сургутском районе.
Информацию подготовила Галина Кондина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры