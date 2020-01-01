Тюменьстат изучит условия жизни населения Тюменской области

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С 14 по 29 октября, с 11 по 14 ноября 2020 года в Тюменской области проводится Комплексное наблюдение условий жизни населения.
Обследование организовано Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» и проводится, начиная с 2014 года, один раз в два года.
Отбор домашних хозяйств, подлежащих наблюдению, осуществлен Росстатом.
В ходе первого этапа на территории Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) будет обследовано 621 домохозяйство, из них 405 - в городских округах и 216 - в муниципальных районах. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в обследование включено 621 домохозяйство (513 – в городских округах и 108 – в муниципальных районах). В Ямало-Ненецком автономном округе будет обследовано 297 домохозяйств (216 - в городских округах и 81 – в муниципальных районах).
Во время второго этапа предусмотрен опрос респондентов целевой группы, включающей людей старшего поколения. На территории Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в обследование включены по 115 домохозяйств, в Ямало-Ненецком автономном округе - 55 домохозяйств.
Интервьюерами будут проведены опросы респондентов по специальным анкетам, содержащим конкретные вопросы для различных групп населения.
Разработано три вида вопросников: для домохозяйства, для индивидуального опроса лиц в возрасте 15 лет и более и для детей в возрасте до 15 лет.
Согласно первому - члены домохозяйств расскажут интервьюерам о составе своей семьи, об оценке материального положения, жилищных и бытовых условиях.
Каждого члена домохозяйства старше 15 лет интервьюеры опросят по индивидуальному вопроснику, о их социальном положении и уровне образования, состоянии здоровья и физической активности, об участии в трудовой деятельности, о доступности медицинского обслуживания, об удовлетворенности транспортным обеспечением, торговым и бытовым обслуживанием и др.
Индивидуальный вопросник для детей в возрасте до 15 лет заполняется со слов кого-либо из родителей. Респонденты расскажут о посещении детьми дошкольного или общеобразовательного учреждения, о состоянии их здоровья и физической активности.
Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка персональных данных осуществляется при условии их обязательного обезличивания.
Результаты комплексного наблюдения условий жизни населения позволят получить информацию, отражающую фактические условия жизнедеятельности семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий, установлении и развитии социокультурных связей, в целом по России и по субъектам Российской Федерации.
Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения размещаются на официальном сайте Тюменьстата Интернет-портала Росстата www.tumstat.gks.ru в разделе «Статистика/ Переписи и обследования/ Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам».
Тюменьстат