На конференции был отмечен передовой опыт Югры в деле сохранения культуры обских угров

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23 сентября в г. Выборге рамках VI Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов состоялась конференция «Актуальные аспекты сохранения и развития культурного наследия малочисленных народов России».
Руководитель Центра культуры народов России, первый заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Мери Русанова, приветствуя участников конференции, отметила тенденции в работе по сохранению нематериального культурного наследия народов России: «Почти в 50 субъектах России имеются Реестры нематериального культурного наследия. В прошлом году был создан Всероссийский совет по нематериальному культурному наследию при Комитете по нематериальному культурному наследию при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Совет начал разрабатывать методические рекомендации, указания, сейчас работает над созданием отдельного электронного ресурса под объекты нематериального культурного наследия. Готовится новая Концепция нематериального культурного наследия на период с 2021 по 2030 годы. Создание реестра – это не самоцель, он необходим, чтобы знать, какие объекты требуют особого внимания».
Говоря о создании Реестров нематериального культурного наследия, М.В. Русанова отметила передовой опыт Югры, на территории которой одним из первых был создан Реестр, подкреплённый региональной законодательной базой.
Руководитель ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова рассказала о проектах учреждения, которые способствуют сохранению культуры и языков уральских народов: «Из 24 народов уральской языковой семьи 13 являются малочисленными народами. Фестиваль, который проходит в эти дни здесь, в Выборге, идея о его проведении родилась 10 лет назад на площадке другого фестивального проекта «Семейные встречи». Для сохранения и популяризации языков малочисленных финно-угорских и самодийских народов на портале «Финноугроведение» мы ведём рубрику «Логос», здесь можно услышать произведения классиков на родных языках. В нашей копилке уже 17 документальных фильмов о жизни и быте уральских народов».
В своём докладе Т.Т. Барахова отметила ведущую роль Югры в деле сохранения самобытной культуры обских угров, в частности, рассказала о конкурсе «Живущие по солнцу», который проводит Окружной Дом народного творчества г. Ханты-Мансийска.
Кандидат исторических наук, научный сотрудник Российского этнографического музея г. Санкт-Петербурга Людмила Королькова обратила внимание участников конференции на современную проблему презентации и трансляции традиционной культуры в медийном пространстве. По её словам, искажённая информация о жизни и быте народов, как правило, появляется на сайтах, которые появились за счёт грантов. За счёт грантов появляются и псевдотуристические компании, которые порой ничего не знают о культуре и быте народов. Грантодавателям необходимо более внимательно относиться к проверке документов, которые подаются на конкурс. Людмила Валентиновна призвала обращаться к музейным фондам и создавать сайты с компетентной научной информацией.
Директор Окружного Дома народного творчества г. Ханты-Мансийска Елена Исламуратова рассказала о комплексах мероприятий государственной поддержки деятельности по сохранению нематериального культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Е.Е. Исламуратова поделилась опытом создания Реестра нематериального культурного наследия народов Югры: «В 2012 году Окружной Дом народного творчества г. Ханты-Мансийска стал инициатором создания Реестра. Уже на тот период был закон, на который мы могли опереться. В 2013 году появилось Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о создании Реестра. Сформирован Экспертный совет, заседание которого проводится не менее двух раз в год. Сегодня в Реестр входят следующие объекты: устное творчество – 1 объект, исполнительское искусство – 35 объектов, празднично-обрядовая культура – 4 объекта, техники и технологии – 10 объектов, мастера – 21 персона.
Сегодняшний состав делегации фестиваля неслучаен, нам бы хотелось показать системность в работе учреждения. С нами приехала исполнительница фольклора, участница фольклорной студии «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») Валентина Швецова (Ерныхова), признанный мастер фольклора, учёный-историк, этнограф, основатель и руководитель «Школы Медвежьих игрищ» Тимофей Молданов, мастер фольклора, «Народный мастер России» Яков Тарлин, известный хореограф, художественный руководитель фольклорной студии «Ёмвош ёх» Фаина Иштимирова, Александр Замиралов – воспитанник «Окружной школы по изготовлению и игре на музыкальных инструментах».
Елена Исламуратова подарила организаторам фестиваля научно-методическую литературу по сохранению и популяризации культуры обских угров, выпущенную учреждением.
Кандидат исторических наук Тимофей Молданов в своём докладе отметил, что с созданием в 1957 году в г. Ханты-Мансийске Окружного Дома народного творчества сотрудники начали заниматься сбором объектов нематериального культурного наследия. Как руководитель «Окружной школы Медвежьих игрищ» поделился опытом создания школы: «Всю свою жизнь я посвятил исследованию Медвежьих игрищ. Ещё в 90-ых годах мечтал создать «Школу Медвежьих игрищ», чтобы передавать уникальные знания детям. К счастью, мне это удалось. В период пандемии мы ведём онлайн-обучение детей, например, учащиеся освоили одну из тем «Иносказательная лексика анатомии медведя», которая насчитывает около 300 названий различных частей тела медведя. Радует, что подрастающее поколение интересуется хантыйским языком, с удовольствием разучивают сценки и песни из репертуара Медвежьих игрищ, язык которых специфичен».
Нелегкий период, связанный с новой коронавирусной инфекцией, не останавливает сподвижников по сохранению родных языков. «Период пандемии подвиг нас работать в новом формате, наш «Клуб знатоков и любителей вепсского языка» стал проводить онлайн-уроки вепсского языка, мы сами научились готовить новостные выпуски «Винницкие новости», – рассказала заведующая «Вепсским центром фольклора» Надежда Ковальская.
Доцент ЮГУ Татьяна Дятлова рассказала о деятельности Ассоциации финно-угорских университетов, развитии информационного пространства по финно-угорской тематике и совершенствовании культурно-просветительной работы в среде студенческой молодёжи.
Педагог Печерской лингвистической гимназии Псковской области, заместитель председателя по работе с молодёжью Этнокультурного общества народа сето (сету) Елена Вариксоо в своём докладе подробно рассказала о проектах Музея народа сето. На сегодня в России проживает около двухсот человек этой народности. Для решения языковой проблемы было создано детское пособие по изучению языка сето, работают этнокультурные лагеря. Язык сето изучают не только дети-сето, но и дети других национальностей. В сентябре месяце начинает работу «Школа сето». Во избежание неточностей в подаче этнографической информации Елена разработала программу для туроператоров, в которой подробно рассказывается о культуре и быте народа сето. В 2011-2014 годах на территории Псковской области действовала программа «Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печерском районе Псковской области, которая значительно помогла в социально-экономическом плане».
Дмитрий Харакка-Зайцев, председатель ижорской общины «Шойкула», рассказал о её деятельности: «Община была создана 15 лет назад женщинами-общественницами. В 2010 году при переписи населения в России числилось 266 ижор. На территории нашего поселения, куда входит 19 деревень, проживает более 500 человек. В общину входит 130 человек, совместно решаем вопросы повседневной бытовой жизни, а также вопросы сохранения языка и культуры». Дмитрий затронул и тему промышленного освоения Сойкинского полуострова Кингисеппского района Ленинградской области – территория исконного проживания ижор.
Подводя итоги конференции, Мери Русанова, отметила огромный вклад народов уральской языковой семьи в деле сохранения родных языков и культур: «Нам, в первую очередь, необходимо популяризировать культуру собственных народов, что сегодня успешно и делается на местах».
Материалы конференции будут опубликованы в отдельном сборнике.
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры