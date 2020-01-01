Фестиваль науки в музее

- Русский
Музей геологии, нефти и газа приглашает молодых исследователей, учёных, любознательных и интересующихся наукой людей на Фестиваль науки 2020!
9 - 11 октября 2020 года в стране пройдет Всероссийский Фестиваль «NAUKA 0+» – крупнейшее событие в области популяризации науки. На протяжении 15 лет Фестиваль выполняет свою просветительскую миссию по повышению престижа инженерных и технических специальностей через популяризацию науки, понимание важности изобретений, знакомство с историей техники, демонстрацию роли человека в развитии цивилизации. Тема Фестиваля 2020 года: «Физика будущего».
Музей геологии, нефти и газа является региональным организатором мероприятий Фестиваля. 9 октября 2020 года в 15.00 в аккаунте музея в социальной сети «ВКонтакте» состоится онлайн-наукоквест «Лабиринты познаний». Приглашаем к участию ребят 9-11 классов (команда не более 5 человек) принять участие в онлайн-квесте и защитить честь своей школы.
Заявки принимаются до 5 октября 2020 года на электронный адрес: ex-muzgeo@muzgeo.ru.
Дополнительная информация по телефону: +7 3467 33-29-06.
Отдел по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа