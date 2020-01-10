"Финно-угорский транзит" открылся в Тверской области звучанием времени

- Русский
25-27 сентября в Тверской области стартовал Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" на тему "Осенний абонемент". Участниками фестиваля стали творческие коллективы из Республики Карелия, Ленинградской области, Тверской области и Республики Башкортостан.
В первый день фестиваля, 25 сентября, состоялась презентация объектов нематериального культурного наследия тверских карел, показ этнографических фильмов о финно-угорских народах России для молодёжной аудитории.
Творческие делегации посетили столицу Тверской Карелии – город Лихославль. На пути к нему гости познакомились с особенностями приготовления мармелада – кондитерского бренда Тверской области. В селе Толмачи Лихославльского района, в карельском подворье Власовых, участники приготовили "калитки" – традиционные карельские пироги, узнали о быте тверских карел, послушали выступление ансамбля кантелистов "Vihmane".
26 сентября на площадке областного дворца культуры "Пролетарка" состоялись мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, презентация выставочной экспозиции декоративно-прикладного искусства Тверской области.
Кульминацией фестиваля стал транзитный концерт "Народная музыка и инструменты: звучание времени". Приветственный адрес Наталии Петуховой, и.о. председателя Комитета по делам культуры Тверской области, зачитала Елена Марина, директор Тверского областного дома народного творчества. "Фестиваль несёт в себе высокую миссию по сохранению и распространению национальной музыкальной культуры финно-угорских народов, представляет собой не только концертные показы, но особую форму творческой учёбы – взаимообмен опытом", – говорится в приветствии.
О векторах развития многолетнего проекта "Финно-угорский транзит" рассказала его автор, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова. "В 2020 году мы проложили маршрут фестиваля по совершенно новым для него территориям: Тверской, Рязанской, Вологодской и Нижегородской областям. Выбраны они неслучайно – исторически в каждой из них компактно проживают финно-угорские народы. Транзитный сезон изменился и концептуально – каждый его концерт проходит с особенным творческим содержанием. И сегодня на гостеприимной тверской земле мы представим традиционную музыку под аккомпанемент народных музыкальных инструментов".
Далее зрителей захватило яркое выступление этно-группы "Саптар" из Республики Башкортостан. На глазах у изумлённой публики его участники изготовили башкирский инструмент курай из высушенного стебля реброплодника уральского. И тут же из этого инструмента полилась музыка, мелодичная и пронзительная с характерным шипом, что очень выделяет этот инструмент из числа духовых.
В исполнении вепсского фольклорного ансамбля "Varastа", лауреата многочисленных международных и российских фольклорных конкурсов и фестивалей, зрители услышали древние вепсские песнопения под звучание традиционных инструментов.
Профессионализмом и мастерством порадовали зрителей и участники из Республики Карелия – фолк-группа "Skylark".
Обширную музыкальную программу концерта составили творческие номера коллективов Твери и Тверской области: финского семейного ансамбля "Sateenkaari", ансамбля кантелистов "Vihmane", вокальных коллективов "Карельская берёзка", "Истоки" и "Весна", ансамбля народного танца "Каблучок", хореографического коллектива "Пелагия", фольклорного ансамбля "Межа", ансамбля песни и танца "Медок", гармониста Александра Васильева и солистки Ксении Поздневой.
Следующие по маршруту регионы, которые этой осенью примут "транзит": Рязанская, Вологодская и Нижегородская области.
Учредители и организаторы фестиваля в Тверской области: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, филиал ГРДНТ имени В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, ГБУК ТО "Тверской областной дом народного творчества".
Информационный центр "Финноугория"
Фото Тверского областного дома народного творчества
ВКонтакте: https://vk.com/finnougoriaru
Тел./факс: 8 (8212) 24-49-37
E-mail: finnougoria@mail.ru