&quot;Финно-угорский транзит&quot; открылся в Тверской области звучанием времени

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"Финно-угорский транзит" открылся в Тверской области звучанием времени
Фото Тверского областного дома народного творчестваФото Тверского областного дома народного творчества
Фото Тверского областного дома народного творчества

25-27 сентября в Тверской области стартовал Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" на тему "Осенний абонемент". Участниками фестиваля стали творческие коллективы из Республики Карелия, Ленинградской области, Тверской области и Республики Башкортостан.

В первый день фестиваля, 25 сентября, состоялась презентация объектов нематериального культурного наследия тверских карел, показ этнографических фильмов о финно-угорских народах России для молодёжной аудитории.

Творческие делегации посетили столицу Тверской Карелии – город Лихославль. На пути к нему гости познакомились с особенностями приготовления мармелада – кондитерского бренда Тверской области. В селе Толмачи Лихославльского района, в карельском подворье Власовых, участники приготовили "калитки" – традиционные карельские пироги, узнали о быте тверских карел, послушали выступление ансамбля кантелистов "Vihmane". 

26 сентября на площадке областного дворца культуры "Пролетарка" состоялись мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, презентация выставочной экспозиции декоративно-прикладного искусства Тверской области.

Кульминацией фестиваля стал транзитный концерт "Народная музыка и инструменты: звучание времени". Приветственный адрес Наталии Петуховой, и.о. председателя Комитета по делам культуры Тверской области, зачитала Елена Марина, директор Тверского областного дома народного творчества. "Фестиваль несёт в себе высокую миссию по сохранению и распространению национальной музыкальной культуры финно-угорских народов, представляет собой не только концертные показы, но особую форму творческой учёбы – взаимообмен опытом", – говорится в приветствии. 

О векторах развития многолетнего проекта "Финно-угорский транзит" рассказала его автор, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова. "В 2020 году мы проложили маршрут фестиваля по совершенно  новым для него территориям: Тверской, Рязанской, Вологодской и Нижегородской областям. Выбраны они неслучайно – исторически в каждой из них компактно проживают финно-угорские народы. Транзитный сезон изменился и концептуально – каждый его концерт проходит с особенным творческим содержанием. И сегодня на гостеприимной тверской земле мы представим традиционную музыку под аккомпанемент народных музыкальных инструментов".

 

Далее зрителей захватило яркое выступление этно-группы "Саптар" из Республики Башкортостан. На глазах у изумлённой публики его участники изготовили башкирский инструмент курай из высушенного стебля реброплодника уральского. И тут же из этого инструмента полилась музыка, мелодичная и пронзительная с характерным шипом, что очень выделяет этот инструмент из числа духовых.

В исполнении вепсского фольклорного ансамбля "Varastа", лауреата многочисленных международных и российских фольклорных конкурсов и фестивалей, зрители услышали древние вепсские песнопения под звучание традиционных инструментов.

Профессионализмом и мастерством порадовали зрителей и участники из Республики Карелия – фолк-группа "Skylark".

Обширную музыкальную программу концерта составили творческие номера коллективов Твери и Тверской области: финского семейного ансамбля "Sateenkaari", ансамбля кантелистов "Vihmane", вокальных коллективов "Карельская берёзка", "Истоки" и "Весна", ансамбля народного танца "Каблучок", хореографического коллектива "Пелагия", фольклорного ансамбля "Межа", ансамбля песни и танца "Медок", гармониста Александра Васильева и солистки Ксении Поздневой.

Следующие по маршруту регионы, которые этой осенью примут "транзит": Рязанская, Вологодская и Нижегородская области.

Учредители и организаторы фестиваля в Тверской области: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, филиал ГРДНТ имени В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, ГБУК ТО "Тверской областной дом народного творчества".

Информационный центр "Финноугория"
Фото Тверского областного дома народного творчества
 

 

 

 

 

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Фото Тверского областного дома народного творчестваФото Тверского областного дома народного творчества
Фото Тверского областного дома народного творчества
Фото Тверского областного дома народного творчестваФото Тверского областного дома народного творчества
Фото Тверского областного дома народного творчества
Чт, 10/01/2020 - 10:28

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