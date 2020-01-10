В Югре открываются группы по подготовке к школе детей из числа коренных малочисленных народов Севера

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В Югре открываются группы по подготовке к школе детей из числа коренных малочисленных народов Севера

30 сентября 2020 года в рамках внедрения образовательного проекта «Стойбищная школа – сад» на базе Русскинской средней общеобразовательной школы (Сургутский район) открываются группы по подготовке дошкольников к школе на территории традиционного проживания (далее – ТТП) У-6, закреплённого за Сургутским районом.

 

«Стойбищная школа-сад» – образовательный проект для получения дошкольного образования детьми из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на ТТП.

В основу этой формы образования положен принцип традиционного семейного воспитания детей дошкольного возраста, направленный на преемственность поколений, расширение кругозора детей, накопление ими социального опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми – из числа ближайшего окружения и педагогами – в осуществлении разнообразной детской деятельности и культурных практик.

 

В образовательную программу входит 4 онлайн-курса для детей дошкольного возраста 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет на русском языке для получения дошкольного образования, будет способствовать адаптации к образовательному процессу и большей успешности в первые месяцы обучения в школе. Для доступа к образовательной платформе высылается уникальный цифровой ключ на электронную почту одному из родителей. Дети изучают материал при участии родителей, выполняя задания в соответствии с их возрастом и индивидуальным расписанием. После проверки задания, успешного прохождения темы ребёнок получает доступ к следующему занятию.

Образовательный процесс будет организован для четырех детей из двух семей коренных малочисленных народов Севера.

 

В рамках мероприятия запланировано проведение утренника «Здравствуй, детский сад», мастер-класса «Работа с учебными он-лайн курсами ООО «Мобильное электронное образование», телемоста
(д. Русскинская – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутского района «Русскинская СОШ»), круглого стола «Проблемы запуска и реализации проекта «Стойбищная школа – сад» в Сургутском районе и пути их решения.

 

Информация департамента образования и молодежной политики Югры

Чт, 10/01/2020 - 11:34

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