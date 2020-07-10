Югорчан приглашают принять участие в ежегодном большом этнографическом диктанте

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Югорчан приглашают принять участие в ежегодном большом этнографическом диктанте

Большой этнографический диктант пройдет 3 по 8 ноября на онлайн-площадках каждого субъекта России и за рубежом.

«Большой этнографический диктант» — это всероссийская акция просветительская акция, которая позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.

Отметим, текст включает в себя 30 тестовых заданий, из которых 20 федеральных вопросов и 10 региональных. Максимальная сумма баллов – 100. Результаты теста будут опубликованы ко дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.

Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте этнографического диктанта.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Ср, 10/07/2020 - 09:44

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