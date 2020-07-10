Конкурс профессионального журналистского мастерства «Журналист года Югры»

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С 7 октября по 30 декабря 2020 года Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводит конкурс для журналистов с целью формирования новых медийных инструментов для обеспечения доступа граждан к социально значимой информации; создания условий для развития медиакоммуникации.
Приём документов для участия в Конкурсе – с 7 октября по 15 ноября 2020 года. На конкурс принимаются работы, размещенные в СМИ в период с 15 ноября 2019 года по 15 ноября 2020 года.
Итоги конкурса будут подведены до 30 декабря 2020 года.
Участниками конкурса могут стать штатные сотрудники и внештатные авторы средств массовой информации, зарегистрированных в установленном законодательством порядке и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории автономного округа.
Прием заявок производится на специальном интернет-сайте www.ugramediaperson.ru.
Участники конкурса заполняют заявку в электронном виде на сайте www.ugramediaperson.ru с указанием фамилии, имени, отчества, должности, места работы, адреса электронной почты, номера мобильного телефона.
Отдельными файлами к заявке прикрепляются конкурсные работы, оформленные в соответствии с требованиями, указанными в разделе V Положения.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.ugramediaperson.ru
Ответственные за консультирование участников конкурса:
по общим вопросам – консультант отдела планирования и аналитики Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семко Любовь Анатольевна, тел. 83467 926-502;
по вопросам размещения материалов на сайте www.ugramediaperson.ru –
консультант отдела по обеспечению механизмов открытого правительства АУ «Центр «Открытый регион» Ильиных Евгений Анатольевич
8 (3467)36-00-37(доб.712); ilinyh@or86.ru.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры