Жилье и городскую среду обсудят югорчане с губернатором Югры

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Прямой эфир с жителями автономного округа по теме «Жилье и городская среда» проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своем официальном инстаграм-аккаунте в пятницу, 9 октября.
«Югорчане спрашивают меня о программе по улучшению жилищных условий, про расселение из аварийных домов, про архитектуру и дизайн наших городов», – объяснила выбор темы встречи в своем инстаграм-аккаунте Наталья Комарова.
Модерировать мероприятие будут блогер Олег Избаш, архитектор Элля Тимотина, урбанист, автор блога «О городах» Александр Василюха, соавтор концепции «Югорский стиль жизни», урбанист Олег Вирачев. К разговору присоединятся застройщики, представители ипотечного агентства Югры, региональной службы по тарифам, главы муниципальных образований и руководители исполнительных органов государственной власти.
Отметим, свои вопросы югорчане могут оставлять под последним постом губернатора Югры в Инстаграм, а также на страницах модераторов и в группе «Югра» ВКонтакте. Самые актуальные из них будут заданы во время прямого эфира. На остальные будут даны компетентные ответы от органов власти и команды «Инцидент».
Источник информации: admhmao.ru