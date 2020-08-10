В Югре более 9 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Иртыш

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В Югре более 9 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Иртыш
Фото: admhmao.ruФото: admhmao.ru
Фото: admhmao.ru

Мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

 

«Наша основная задача заключается в приумножении рыбных запасов водных объектов Российской Федерации. Сегодня мы выпустили более 9 тысяч экземпляров, а в целом в рамках нацпроекта мы выпустили более 6,3 млн штук молоди сибирского осетра», -рассказал начальник Нижне-Обского филиала «Главрыбвод» Виталий Баранов.

Мальков сибирского осетра обской популяции 4 месяца выращивали на Абалакском экспериментальном рыболовном заводе, на момент выпуска они достигли веса в 45 граммов каждый. По информации руководителя Природнадзора Югры Сергея Пикунова, выживаемость у искусственно выведенных мальков таких размеров – 20-30%. «Сохранение биологического разнообразия – это наш приоритет. Поступил социальный заказ от населения, что необходимо заняться восстановлением водных биоресурсов. Мы надеемся исключить осетра из списка исчезающих видов, и это вполне реально», - отметил Сергей Пикунов.

Напомним, сибирский осетр занесен в Красные книги России и Югры и находится под угрозой исчезновения. Всего в текущем году в реки автономного округа было выпущено около 3,5 миллионов особей осетра.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Фото: admhmao.ruФото: admhmao.ru
Фото: admhmao.ru
Фото: admhmao.ruФото: admhmao.ru
Фото: admhmao.ru
Чт, 10/08/2020 - 16:37

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