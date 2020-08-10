Продукция со знаком качества «Сделано в Югре»

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7 октября журналисты окружных СМИ посетили предприятие по производству полуфабрикатов торговой марки «Ферма» в городе Ханты-Мансийске. Директор предприятия ООО «Кулинария высокого вкуса», владелец торговой марки «Ферма» Вячеслав Кукель рассказал об этапах производства полуфабрикатов, о сроках хранения и магазинах, в которых сегодня можно купить их продукцию.
Предприятие работает с января этого года. В настоящее время в производстве полуфабрикатов заняты три сотрудника.
– Мы производим 24 наименования товара из говядины, свинины, индейки, курицы и филе щуки, – рассказал Вячеслав Кукель. – Сырье для производства полуфабрикатов покупаем у поставщиков в Екатеринбурге, в Тюмени и Кургане. Сейчас заключили договор с местными фермерами, которые будут поставлять курицу и индейку. У нас ручное производство, ручная лепка. Рыбные котлеты делаем из филе щуки, с добавлением сала. Так сказать, честные котлеты получаются. Мы не готовим большие объёмы продукции, в месяц перерабатываем 800-900 килограмм сырья. Полуфабрикаты упаковываем в вакуумную упаковку. Нашу продукцию можно купить в сетевом магазине «Лента».
В настоящее время предприятие совместно с Фондом развития ведет переговоры о поставке полуфабрикатов в сетевые магазины «Пятерочка». А это значит, что продукция местного производства может появиться на полках сетевого магазина.
Говоря о развитии предприятия, Вячеслав Кукель рассказал, что готовит проект для привлечения крупного инвестора для строительства завода по производству полуфабрикатов.
– Вначале в планах построить большой перерабатывающий цех, а затем завод по производству полуфабрикатов, – поделился Вячеслав Кукель.
Стоит отметить, что продукции ТМ «Ферма» имеет знак качества «Сделано в Югре».
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры