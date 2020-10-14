На Госуслугах стал доступен сервис электронных больничных

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На Госуслугах стал доступен сервис электронных больничных

На Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Информация будет поступать на портал Госуслуг из Фонда социального страхования РФ, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«В любое время гражданин на Госуслугах может уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и при необходимости сообщить их своему работодателю. Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», — отметил директор Департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков.

Теперь пользователи на портале Госуслуг и в мобильном приложении автоматически получают оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с ЭЛН. Также в личном кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности. За прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тыс. оповещений пользователям портала госуслуг.  

Напомним, что оформить больничный лист в электронном виде россияне могут оформлять с 1 июля 2017 года. В Югре, начиная с этого времени, выписано более 1 млн ЭЛН, из них свыше 509 тыс. – в этом году. Автономный округ по-прежнему входит в десятку регионов России, где это направление развивается наиболее успешно.

Государственное учреждение-

региональное отделение Фонда социального

страхования Российской Федерации

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Ср, 10/14/2020 - 14:10

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