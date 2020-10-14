Наталья Комарова поздравила победителей и призеров национального чемпионата «Молодые профессионалы»

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи встретилась с призерами, наставниками и экспертами VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
Напомним, финал национального чемпионата прошел в дистанционно-очном формате с 6 по 21 сентября. Соревнования проводились в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Участники – студенты образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоры до 16 лет.
Югру в финале национального чемпионата представили 26 конкурсантов по 20 компетенциям.
Приветствуя югорчан, глава региона отметила главные качества участников – это личное владение компетенциями и творческое отношение к делу. «Поздравляю вас с успешным выступлением в финале. Вы, уважаемые югорчане, проектируете свое будущее, получаете мощный импульс к профессиональному росту, участвуя в национальном чемпионате», - подчеркнула Наталья Комарова.
Губернатор также добавила, что в истории Югры – две золотых медали «Молодых профессионалов». «Мы завоевали их благодаря усилиям, мастерству воспитанников Сургутского политехнического колледжа. Первое золото привёз из Казани в прошлом году студент Равиль Ахметов. В этом году чемпионский титул завоевала выпускница колледжа Елизавета Волкова в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение. Девиз движения WorldSkills: «Делай мир лучше силой своего мастерства! Всегда поддержу вас в добрых, инновационных начинаниях», - обратилась к участникам встречи губернатор.
Оценка выступлений конкурсантов проходила с применением дистанционных и онлайн-технологий. Главные эксперты, их заместители в режиме реального времени следили за ходом соревнований, оценивали и контролировали ход выполнения конкурсных заданий. Генеральный директор союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» Роберт Уразов добавил, что в этом году Российская Федерация в связи с пандемией коронавирусной инфекции не отменила национальный чемпионат и провела его в онлайн-формате. «Радует, что в этом году численность конкурсантов повысилась в два раза по сравнению с прошлогодним чемпионатом. Приятно, что большое количество участников – из Югры. Ваш округ давно принимает участие в чемпионате, является крупнейшим регионом-организатором по проведению регионального чемпионата. Отмечу, что во время подготовки к чемпионату за 2-3 месяца вы осваиваете те навыки, которые некоторые люди осваивают в течение 4-5 лет, так как у вас есть интерес, желание победить и желание показать свои навыки», - сказал Роберт Уразов.
Так, по итогам восьмого чемпионата золото в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения» завоевала Елизавета Волкова из Сургутского политехнического колледжа. «Конкурсное задание состояло из 4 модулей. В течение трех дней я оформляла документы, проводила экспертизы, кадровые операции, - поделилась она. – Участие в соревнованиях – это интересный опыт, где я усовершенствовала свои профессиональные навыки и приобрела массу положительных эмоций и воспоминаний».
Анастасия Уварова из Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа стала обладателем серебра в компетенции «Дошкольное воспитание» (Юниоры). Бронзу завоевал студент Югорского политехнического колледжа Марат Вильданов в компетенции «Кирпичная кладка». Также югорчане получили 9 медальонов за профессионализм.
Напомним, конкурсные площадки были организованы на базе 6 образовательных организаций: Сургутский политехнический колледж, Югорский политехнический колледж, Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж, Советский политехнический колледж, Междуреченский агропромышленный колледж, Сургутский государственный университет (медицинский колледж). К концу 2020 года в Югре будут работать 39 мастерских, соответствующих мировым стандартам WorldSkills. До 2024 года – 90 мастерских.
Полная запись встречи доступна в официальном инстаграм-аккаунте губернатора Югры.