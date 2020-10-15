Как в этом году финно-угорские народы будут праздновать Дни родственных народов

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Как в этом году финно-угорские народы будут праздновать Дни родственных народов

В декабре 2000 года делегаты Всемирного конгресса финно-угорских народов объявили третью субботу октября Днями родственных финно-угорских народов. В течение декады во всем мире и России финно-угорские народы проводят различные мероприятия, посвящённые сохранению и популяризации древней культуры финно-угров.

 

История празднования декады уходит в прошлое столетие. Впервые Дни родственных финно-угорских народов отметили 28 февраля 1928 года в Финляндии. Спустя год к празднованию присоединилась Эстония. В 1931 году на IV Конгрессе финно-угорской культуры было решено ежегодно в конце третьей недели октября праздновать Дни родственных народов в Венгрии, Финляндии и Эстонии. Затем в связи с войной празднование прекратилось. В 1991 году зарубежные и российские финно-угры поддержали предложение целевого фонда «Фенно-Угрия» о возобновлении празднования Дней родственных финно-угорских народов.

 

Большую работу по сохранению и популяризации языков и культуры российских финно-угорских народов проводят сотрудники Финно-угорского культурного центра Российской Федерации.

 

В это непростое для страны время 18-21 сентября в г. Выборге был проведён VI Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов.

 

Практически весь октябрь на территории России финно-угорские народы будут проводить различные культурные мероприятия. Уже 13 октября в г. Сыктывкаре в Национальной библиотеке Республики Коми состоялась видео-презентация новых литературных изданий финно-угорских народов.

 

29 октября в г. Ханты-Мансийске Окружной Дом народного творчества проведёт онлайн-семинар «Ритуальная церемония «Медвежьи игрища».

 

Представляем вашему вниманию план мероприятий празднования Дней родственных финно-угорских народов.

 

План мероприятий

Дней родственных финно-угорских народов в 2020 году

 

Людмила Гурьева

Чт, 10/15/2020 - 11:45

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