15 октября – Международный день белой трости. Лабрадор-ретривер по имени Эльфи стал проводником незрячего инвалида из Югры

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Собака была предоставлена жителю поселка Верхнеказымский – инвалиду по зрению Евгению Ронину – взамен его прежнего питомца, скончавшегося от старости и долгие годы служившего в качестве поводыря. Вот уже полтора месяца новый четвероногий помощник отрабатывает со своим хозяином новые маршруты. Четвероногий поводырь уже освоил дорогу до гаража и сейчас изучает маршрут до местной поликлиники.
Напомним, 15 октября отмечается Международный день белой трости. Услугами собак-компаньонов в Югре в среднем ежегодно пользуются до 7 инвалидов по зрению. Ежегодно региональное отделение ФСС выплачивает владельцам таких помощников денежную компенсацию на содержание животного в размере 25 тыс. 282 руб. В этом году в отделение Фонда социального страхования за такой выплатой обратились пять жителей округа, получивших своих питомцев ранее.
Елена Баканова