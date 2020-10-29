Окружной Дом народного творчества приглашает на on-line семинар по обрядовому комплексу «Медвежьи игрища»

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Окружной Дом народного творчества приглашает на on-line семинар по обрядовому комплексу «Медвежьи игрища»

29 октября 2020 года в Ханты-Мансийске состоится on-line семинар «Ритуальная церемония «Медвежьи игрища», направленный на обмен новыми исследовательскими подходами в решении проблем сохранения обрядовой традиции.

В качестве экспертов в нём примут участие:

- Тимофей Молданов, руководитель Окружной школы Медвежьих игрищ, кандидат исторических наук, этнограф, мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Штефан Дудек, доктор философии, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге, старший научный сотрудник Арктического Центра Университета Лапландии и Центра арктических и сибирских исследований Социологического института РАН, Германия;

- Дмитрий Ветров, магистрант Практической школы высших исследований, Франция;

- Рику Савонен, руководитель финно-угорских проектов Общества «Финляндия – Россия», Финляндия;

- Анна Гриневич, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института филологии СО РАН, г. Новосибирск.

В программе семинара запланировано обсуждение теоретических и методологических вопросов изучения нематериального культурного наследия, современные способы передачи знаний, связанных с обрядовыми традициями, пути «репатриации» культуры ханты и манси, передача опыта циркумполярных коренных народов и другие.

Также, в рамках семинара состоится презентация научно-методических сборников, изданных Окружным Домом народного творчества.

Заявки на участие в роли докладчиков принимаются до 19 октября 2020 года, заявки на участие в качестве слушателей – до 26 октября 2020 года по адресу: onk@odntugra.ru.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел национальных культур: тел.: 8 (3467) 32-15-65, Молданов Тимофей Алексеевич, Нестерова Светлана Николаевна.

Форма заявки в приложении.

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-95. E-mail: iao@odntugra.ru

 

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Чт, 10/15/2020 - 16:09

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