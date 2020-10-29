Стартовал «Культурный марафон»

- Русский
- Хантыйский
Министерство культуры России, Министерство просвещения России и компания «Яндекс» в 2020 году во второй раз проводят Всероссийскую культурно-образовательную акцию «Культурный марафон».
«Культурный марафон» – это новый и увлекательный формат получения новых знаний о культуре с помощью интерактивных и цифровых технологий. Цель проекта – вовлечь детей в культуру, развивать творческое мышление и функциональную грамотность.
В 2020 году марафон проходит по четырем направлениям: музыка, танец, текст и орнамент, а главным акцентом стала культура народов России – от Калининграда до Чукотки.
Идея Культурного марафона – показать, как на территории единой страны располагаются разные и не похожие друг на друга народы, которые имеют свои уникальные культурные особенности, как многонациональна и монокультурна Россия.
Для вовлечения целевой аудитории в Культурный марафон и популяризации его философии будут привлечены яркие лица российской культуры – режиссёры, музыканты, художники и другие знаменитости.
В октябре 2020 года во всех регионах страны проходит первый этап акции – регистрация участников марафона. Присоединиться к акции могут школьники, студенты, учителя, родители и все желающие: /education.yandex.ru/culture/.
Основная часть всероссийского проекта пройдёт с 1 ноября по 1 декабря. Участники смогут прослушать лекции, принять участие в мастер-классах, ответить на вопросы мультимедийного онлайн-теста и узнать о многообразии культуры России.
Следует отметить, в 2019 году в проекте приняли участие 1 миллион детей и взрослых, 700 тысяч детей прошли тест Культурного марафона, 8300 учителей прошли обучение.
Информацию подготовила Надежда Рагимова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры
Щи вән культурно-образовательной акция Россия мўвев культура Министерства, просвещения Министерства па «Яндекс» тӑхи ёх ӆэщӑтсӑт.
«Культурный марафон» – щит щимӑщ йиӆуп вєр, мӑта ут унтасн няврємӑт цифровой щўӊкӑт унтасн йиӆуп вєрӑт оӆӑӊӑн уша павӑтӆӑт. Щит вєрӆы, ӆәӆн пушхиет культура вєрӑт мосман ат тӑйсӑт.
2020-мит оӆн марафон нӆ вєр щирн мӑнӆ: ар сўв, як, путӑр па хӑнши. Мєт әмӑщ, хуты щи вєр унтасн Россия мўвевн вәӆты арсыр мирӑт культурайӆаӆ ванӆтӑӆыйт.
Щи вєр пийн уша вєрты рӑхӆ, Россия мўвевн арсыр мирӑт вәӆӆӑт, ӆыв пасыр йис вєрӆаӆ тӑйӆӑт, тәп кўтэӆн ӆәхсӑӊа, ма вәӆӆӑт.
Культурный марафон ӆэщӑтты Россия мўвев культурайн вуӆаӊ ёх нётӆӑт – кина вєрты ёх, ар сувӑт ӆэщӑтты, хурӑт хӑншты хуятӑт.
Тӑм оӆ ай тӑхет потты тыӆӑщн щи акция оӆӊитӆы, интернет хўват вохты нєпек китты рӑхӆ: /education.yandex.ru/culture/. Щи акцияйн ӑшколайн вәнӆтыйӆты няврємӑт, айӆат ёх, няврєм вәнӆтӑты хуятӑт, ӑӊкет-ащет еӆӆы вәнӆтыйӆты щир тӑйӆӑт.
Иса мирхотӑт Ас потты тыӆӑщ 1-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт ван хӑтӆуп тыӆӑщ 1-мит хӑтӆ вәнты вєрӆыйт. Щи пурайн кашӑӊ хӑннєхә Россия мўвев мирӑт культура оӆӑӊӑн уша павӑтты щир тӑйӆ.
Мосӆ лупты, мӑнум 2019-мит оӆн щи проектӑн 1 миллион хӑннєхә вәнӆтыӆӑс, 700 щурӑс няврєм мосты иньщӑсупсэта ястӑсӑт, няврєм вәнӆтӑты 8300 хуят вәнӆтыйӆсӑт.
Надежда Рагимова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры