Стартовал «Культурный марафон»

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Стартовал «Культурный марафон»

Министерство культуры России, Министерство просвещения России и компания «Яндекс» в 2020 году во второй раз проводят Всероссийскую культурно-образовательную акцию «Культурный марафон».

 

«Культурный марафон» – это новый и увлекательный формат получения новых знаний о культуре с помощью интерактивных и цифровых технологий. Цель проекта – вовлечь детей в культуру, развивать творческое мышление и функциональную грамотность.

 

В 2020 году марафон проходит по четырем направлениям: музыка, танец, текст и орнамент, а главным акцентом стала культура народов России – от Калининграда до Чукотки.

 

Идея Культурного марафона – показать, как на территории единой страны располагаются разные и не похожие друг на друга народы, которые имеют свои уникальные культурные особенности, как многонациональна и монокультурна Россия.

 

Для вовлечения целевой аудитории в Культурный марафон и популяризации его философии будут привлечены яркие лица российской культуры – режиссёры, музыканты, художники и другие знаменитости.

В октябре 2020 года во всех регионах страны проходит первый этап акции – регистрация участников марафона. Присоединиться к акции могут школьники, студенты, учителя, родители и все желающие: /education.yandex.ru/culture/.

 

Основная часть всероссийского проекта пройдёт с 1 ноября по 1 декабря. Участники смогут прослушать лекции, принять участие в мастер-классах, ответить на вопросы мультимедийного онлайн-теста и узнать о многообразии культуры России.

 

Следует отметить, в 2019 году в проекте приняли участие 1 миллион детей и взрослых, 700 тысяч детей прошли тест Культурного марафона, 8300 учителей прошли обучение.

 

Информацию подготовила Надежда Рагимова

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

«Культурный марафон» оӆӊитсы

Щи вән культурно-образовательной акция Россия мўвев культура Министерства, просвещения Министерства па «Яндекс» тӑхи ёх ӆэщӑтсӑт.

«Культурный марафон» – щит щимӑщ йиӆуп вєр, мӑта ут унтасн няврємӑт цифровой щўӊкӑт унтасн йиӆуп вєрӑт оӆӑӊӑн уша павӑтӆӑт. Щит вєрӆы, ӆәӆн пушхиет культура вєрӑт мосман ат тӑйсӑт.

2020-мит оӆн марафон нӆ вєр щирн мӑнӆ: ар сўв, як, путӑр па хӑнши. Мєт әмӑщ, хуты щи вєр унтасн Россия мўвевн вәӆты арсыр мирӑт культурайӆаӆ ванӆтӑӆыйт.

Щи вєр пийн уша вєрты рӑхӆ, Россия мўвевн арсыр мирӑт вәӆӆӑт, ӆыв пасыр йис вєрӆаӆ тӑйӆӑт, тәп кўтэӆн ӆәхсӑӊа, ма вәӆӆӑт.

Культурный марафон ӆэщӑтты Россия мўвев культурайн вуӆаӊ ёх  нётӆӑт – кина вєрты ёх, ар сувӑт ӆэщӑтты, хурӑт хӑншты хуятӑт.

Тӑм оӆ ай тӑхет потты тыӆӑщн щи акция оӆӊитӆы, интернет хўват вохты нєпек китты рӑхӆ: /education.yandex.ru/culture/. Щи акцияйн ӑшколайн вәнӆтыйӆты няврємӑт, айӆат ёх, няврєм вәнӆтӑты хуятӑт, ӑӊкет-ащет еӆӆы вәнӆтыйӆты щир тӑйӆӑт.

Иса мирхотӑт Ас потты тыӆӑщ 1-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт ван хӑтӆуп тыӆӑщ 1-мит хӑтӆ вәнты вєрӆыйт. Щи пурайн кашӑӊ хӑннєхә Россия мўвев мирӑт культура оӆӑӊӑн уша павӑтты щир тӑйӆ.

Мосӆ лупты, мӑнум 2019-мит оӆн щи проектӑн 1 миллион хӑннєхә вәнӆтыӆӑс, 700 щурӑс няврєм мосты иньщӑсупсэта ястӑсӑт, няврєм вәнӆтӑты 8300 хуят вәнӆтыйӆсӑт.

Надежда Рагимова  

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

 

 

Пт, 10/16/2020 - 16:29

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