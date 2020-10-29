В Югре проходит осенний призыв

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16 октября на площадке РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с участием начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу окружного комиссариата ХМАО-Югры, майора Андрея Александровича Казакова, начальника центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата ХМАО-Югры Евгения Фёдоровича Юровских и начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Ханты-Мансийска, капитана Джангара Батровича Мутаева. Темой встречи стал осенний призыв 2020 года в Югре.
Ситуация с пандемией внесла свои коррективы во все сферы жизни не только югорчан, но и всей страны, в целом. Ситуация с COVID-19 вновь становится напряжённой во всём мире, но призыв на военную службу продолжается. С нюансами осенней призывной кампании текущего года с журналистами поделились гости студии.
По словам Евгения Юровских, они совместно с окружным департаментом здравоохранения издали приказ о порядке проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий во время призыва. Особое внимание уделено вопросу личной и коллективной безопасности призывников и призывных комиссий. Окружной военкомат взаимодействует с учебными заведениями, откуда призываются молодые люди. За неделю до призыва муниципальные образовательные учреждения должны предоставлять информацию о них, а также об эпидемиологической ситуации на местах.
На входе в здание окружного военкомата установлен барьер, где сначала проверяют температуру, затем проводят профосмотр. Лишь после этого новобранцы, получив маску и обработав антисептиком руки, отправляются на призывной пункт. Если обнаруживается температура больше 37,1, то, соответственно, больной возвращается домой и вызывает врача на дом. Следующий его призыв будет осуществлён согласно регламенту.
Порядок работы медкомиссии и проведения медосмотра также строго распределен по времени. Прибывшие новобранцы разбиваются в группы по 20 человек, соблюдают дистанцию в 1,5 м., в кабинет медосмотра заходят по одному. На сборном пункте новобранцы, которые отправляются на службу, за 3-4 дня проходят лабораторное обследование на COVID-19. Надо отметить, что для минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции весь состав призывных, сборных комиссий и всего обслуживающего персонала также проходят медицинское обследование.
Говоря о здоровье и уровне физической подготовки новобранцев, Евгений Юровских отметил, что осенние призывники сдавали нормы ГТО, и выездная комиссия осталась довольна результатами. Пандемия, конечно, сказалась и на состоянии здоровья молодых граждан призывного возраста, из 69 % годных к военной службе в прошлом году, в этом году таковых оказалось 66 %. Не прошедшие медкомиссию этой осенью, смогут это сделать весной 2021 года.
Андрей Казаков сообщил следующее: «В настоящее время в период осеннего призыва 2020 года по Югре подлежат отправке в Вооружённые силы РФ более 1 700 молодых югорчан. Проходить службу они будут на территориях Западного, Восточного и Центрального военных округов, в каждом из трёх родов войск. В Президентский полк юношей отправляют только в весенний призыв».
Джангар Мутаев рассказал о контрактной службе в Югре. С начала нового года порядка 150 граждан были отобраны на военную службу по контракту. Из них 50 югорчан, имеющих высшее или средне-профессиональное образование, которые выбрали поступление на военную службу вместо прохождения службы по призыву.
Напомним, начиная с 2014 года, граждане с высшим образованием и с 2017 года призывники со средне-специальным образованием имеют право поступить на военную службу по контракту сроком на два года вместо прохождения службы по призыву. Соответственно, призывник имеет возможность выбрать место прохождения службы и рода войск.
Чаще всего контрактников привлекает принятая система мер социального обеспечения, например, денежное довольствие. В первый год военной службы они получают по 20-35 тысяч рублей в месяц. Со второго года службы денежное довольствие составляет порядка 40-45 тысяч рублей, т.к.за годы службы будут начисляться дополнительные надбавки: за выслугу лет, за повышение по службе или получение очередного воинского звания, выполнение нормативов по физической подготовке. Были пересмотрены размеры денежных выплат стрелкам, пулемётчикам, наводчикам-операторам, водителям и т.д., которые увеличены на 50 %.
Также контрактников привлекает и то, что они могут воспользоваться двумя видами жилищного обеспечения: получение служебного жилья на период прохождения службы или денежной компенсации в полном объёме за найм жилого помещения, а также обеспечение постоянным жильём, т.е. военнослужащий может приобрести постоянное жильё после трёх лет контрактной службы.
Тамара Мерова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры