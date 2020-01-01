Показатели ряда региональных проектов в Югре перевыполнены

  • Русский
Показатели ряда региональных проектов в Югре перевыполнены

В правительстве Югры прошло заседание проектного комитета, которое в онлайн-формате провел первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

О ходе реализации проектов, портфелей проектов проинформировал исполняющий обязанности директора департамента проектного управления автономного округа Михаил Аверин.

В Югре реализуется 72 проекта, в том числе 52 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных. «Соглашения о реализации 47 из них заключены с федеральными органами власти, по 29 региональным проектам предусмотрено федеральное софинансирование, - привел данные Михаил Аверин. – В ГИИС «Электронный бюджет» за третий квартал размещены все 47 квартальных отчетов».

По проекту «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» завершена работа по внесению изменений в государственные программы автономного округа в части дополнения показателями, фиксирующими устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера.

В частности, приняты изменения в государственную программу «Современное здравоохранение», обеспечивающие доступность услуг здравоохранения для коренных малочисленных народов. Включены новые мероприятия в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», касающиеся информационного обеспечения мероприятий по защите прав коренных малочисленных народов и проведения охотничьего биатлона.

Вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, руководитель приоритетного проекта «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Александр Новьюхов сказал в дополнение, что приняты изменения в государственную программу автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» в части участия в ней коренных малочисленных народов Севера.

info@admhmao.ru

Втр, 10/20/2020 - 09:32

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 