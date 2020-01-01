Показатели ряда региональных проектов в Югре перевыполнены

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В правительстве Югры прошло заседание проектного комитета, которое в онлайн-формате провел первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.
О ходе реализации проектов, портфелей проектов проинформировал исполняющий обязанности директора департамента проектного управления автономного округа Михаил Аверин.
В Югре реализуется 72 проекта, в том числе 52 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных. «Соглашения о реализации 47 из них заключены с федеральными органами власти, по 29 региональным проектам предусмотрено федеральное софинансирование, - привел данные Михаил Аверин. – В ГИИС «Электронный бюджет» за третий квартал размещены все 47 квартальных отчетов».
По проекту «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» завершена работа по внесению изменений в государственные программы автономного округа в части дополнения показателями, фиксирующими устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера.
В частности, приняты изменения в государственную программу «Современное здравоохранение», обеспечивающие доступность услуг здравоохранения для коренных малочисленных народов. Включены новые мероприятия в государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», касающиеся информационного обеспечения мероприятий по защите прав коренных малочисленных народов и проведения охотничьего биатлона.
Вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, руководитель приоритетного проекта «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Александр Новьюхов сказал в дополнение, что приняты изменения в государственную программу автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса» в части участия в ней коренных малочисленных народов Севера.