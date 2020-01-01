Югорский промышленно-инвестиционный форум пройдет онлайн

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Мероприятия деловой программы ЮПИФ-2020 пройдут 23 октября в онлайн-формате. Традиционная специализированная выставка в этом году не состоится.
Такое решение принял организационный комитет форума в целях снижения риска завоза и распространения COVID-19 на фоне роста количества зарегистрированных случаев инфекции в регионе.
На официальном сайте ЮПИФ будет организована трансляция тематических сессий и круглых столов.
Напомним, ключевыми темами форума определены цифровизация промышленности, государственно-частное партнерство и привлечение инвестиций.
Чем руководствуются инвесторы при выборе территории для реализации проекта? Каковы слагаемые успеха региона в работе с инвесторами и какие именно инструменты необходимо применять? Об этом пойдет речь на сессии «Как привлечь инвестора?», которая состоится при поддержке Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.
Участники форума обсудят перспективы развития механизма государственно-частного партнерства в ключевых отраслях, практику реализации национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», систему обращения с твердыми коммунальными отходами, меры поддержки и возможности для субъектов малого и среднего предпринимательства при создании производств на площадках индустриальных парков Югры, вопросы маркировки товаров средствами идентификации.
Первый югорский акселератор технологических стартапов «е2-е4» проведет demo day – завершающую питч-сессию. Финалисты представят свои стартап-проекты широкой аудитории, расскажут о новых продуктах и услугах, которые они выводят на рынок или планируют расширить их присутствие.
На полях форума запланировано подписание ряда соглашений, которые заключат с партнерами руководители департамента промышленности, департамента недропользования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда развития Югры, Технопарка высоких технологий.