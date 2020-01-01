Югорчане могут звонить с таксофонов бесплатно

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Вот уже полтора года у югорчан есть возможность бесплатно звонить с таксофонов. На территории автономного округа компанией Ростелеком установлено 210 таксофонов около административных зданий и почты. Почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом югорчане стали чаще пользоваться услугами связи таксофонов.
Напомним, в 2019 году была отменена плата за междугородные телефонные звонки, а также за звонки на номера мобильных операторов связи с таксофонов универсальной услуги связи. В результате стало возможно бесплатно звонить на любые мобильные и стационарные телефоны в стране. Ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
По словам директора Депинформтехнологий Югры Павла Ципорина, таксофоны выполняют важную социальную функцию и до сих пор бывают единственными средствами связи во многих отдаленных и труднодоступных посёлках: «По статистике около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию и противопожарную службу. Каждый такой звонок говорит о возникновении какой-то непредвиденной ситуации, от которой зависят жизнь, здоровье и безопасность людей».
Таксофоны также могут исполнять функцию оповещения населения труднодоступных территорий региона в чрезвычайных условиях, в этом смысле они необходимы не только населению, но и государству.
Перечень населенных пунктов Югры, на территории которых установлены таксофоны.