Югорчане могут звонить с таксофонов бесплатно

  • Русский
Югорчане могут звонить с таксофонов бесплатно
Фото ugra-tv.ruФото ugra-tv.ru
Фото ugra-tv.ru

Вот уже полтора года у югорчан есть возможность бесплатно звонить с таксофонов. На территории автономного округа компанией Ростелеком установлено 210 таксофонов около административных зданий и почты. Почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом югорчане стали чаще пользоваться услугами связи таксофонов.

Напомним, в 2019 году была отменена плата за междугородные телефонные звонки, а также за звонки на номера мобильных операторов связи с таксофонов универсальной услуги связи. В результате стало возможно бесплатно звонить на любые мобильные и стационарные телефоны в стране. Ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

По словам директора Депинформтехнологий Югры Павла Ципорина, таксофоны выполняют важную социальную функцию и до сих пор бывают единственными средствами связи во многих отдаленных и труднодоступных посёлках: «По статистике около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию и противопожарную службу. Каждый такой звонок говорит о возникновении какой-то непредвиденной ситуации, от которой зависят жизнь, здоровье и безопасность людей».

Таксофоны также могут исполнять функцию оповещения населения труднодоступных территорий региона в чрезвычайных условиях, в этом смысле они необходимы не только населению, но и государству.

 

Перечень населенных пунктов Югры, на территории которых установлены таксофоны.

info@admhmao.ru

Фото ugra-tv.ruФото ugra-tv.ru
Фото ugra-tv.ru
Фото ugra-tv.ruФото ugra-tv.ru
Фото ugra-tv.ru
Втр, 10/20/2020 - 09:42

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 