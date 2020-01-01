Финно-угорские артисты привезут в Рязанскую область юмористическую программу

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Финно-угорские артисты привезут в Рязанскую область юмористическую программу

22-24 октября в Рязанской области состоится вторая концертная программа Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит» на тему «Осенний абонемент». Впервые за всю историю проекта транзитный концерт будет посвящён юмору.

В фестивале примут участие ансамбль «Мокшаваня» из Республики Мордовия, исполнительница коми-пермяцких песен, художественный руководитель фолк-группы «Закрутиха» Анастасия Ларцева (г. Москва) и творческие коллективы Рязанской области: народный фольклорный ансамбль «Исполать», народный ансамбль песни и танца «Истоки», этнографический ансамбль «Русалица», национальный мордовский песенный ансамбль «Келуня – Берёзка» и фольклорная группа «Тимошаночка».

Основные фестивальные мероприятия пройдут 23 октября в посёлке Шилово, в Районном дворце культуры. Там будет презентована выставка «Сказ шиловской лозы» с проведением мастер-класса. Далее участники фестиваля и приглашённые специалисты в формате круглого стола рассмотрят опыт этнографического подхода к изучению локальной традиции. Модератором обсуждения станет Павел Серин, научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук.

В 15:00 там же, на сцене Районного дворца культуры, состоится транзитный концерт «Юмор в традиционном фольклоре». Участники трёх регионов России представят юмористические и шуточные программы: сатирические сказки, песни, пословицы, притчи, частушки как комическую составляющую устного народного творчества.

На следующий день программа продолжится кинофестивалем финно-угорских народов «Древо», где будут показаны этнографические видеоработы.

В рамках фестивальной программы участники посетят музейный историко-культурный комплекс «Заряна» с интерактивной программой и мастер-классом и другие достопримечательности Рязанской области.

Следующая остановка «транзита» – Вологодская область.

Учредители и организаторы Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит»: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, филиал ГРДНТ имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Партнёр – Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации.

Организатор фестивальной программы в Рязанской области – Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.

Информационный центр «Финноугория»

Втр, 10/20/2020 - 15:19

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