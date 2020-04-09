Доставка продуктов и лекарств продолжается

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Специалисты комплексных центров социального обслуживания населения автономного округа, волонтеры готовы оказать помощь в покупке продуктов питания, лекарственных препаратов, оплатить услуги ЖКХ.
Для получения такой помощи нуждающимся гражданам необходимо обратиться на телефон горячей линии комплексного центра социального обслуживания населения по месту жительства.
Продукты и лекарства приобретаются за счет средств гражданина, доставка осуществляется бесплатно.
С марта текущего года такую адресную социальную помощь получили уже 43 584 человека.
Информация о круглосуточном телефоне «Горячей линии» всех категорий граждан по вопросам адресного социального сопровождения