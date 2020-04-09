Югорчане обсудят с главой региона предстоящие осенние каникулы для школьников

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Очередной прямой эфир с жителями автономного округа проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своем официальном инстаграм-аккаунте в пятницу, 23 октября.
Участники обсудят онлайн-программы пришкольных лагерей, дистанционные проекты в сфере культуры, спорта, дополнительного образования, условия выезда на отдых за пределы автономного округа и страны, порядок возвращения после отпуска в образовательные организации.
«Региональным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения COVID-19 принято решение установить период осенних каникул в школах и организациях дополнительного образования с 26 октября до 8 ноября. В этой связи в муниципальных образованиях организовывается онлайн-досуг школьников в период каникул, меры безопасности при возвращении к образовательному процессу обучающихся и педагогов после каникул», – написала в своем инстаграм-аккаунте Наталья Комарова.
Модерировать мероприятие будут многодетные мамы, нейропсихолог Вера Габак, юрист Татьяна Келипова, учитель йоги и перинатальный психолог Юлия Русинова. К участию присоединятся представители родительских сообществ, общественники, главы муниципальных образований, специалисты департаментов образования и молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения и представители регионального Роспотребнадзора.
Отметим, свои вопросы югорчане могут оставлять под последним постом губернатора Югры в Инстаграм, а также на страницах модераторов и в группе «Югра» ВКонтакте. Самые актуальные из них будут заданы во время прямого эфира. На остальные будут даны компетентные ответы от органов власти и команды «Инцидент».