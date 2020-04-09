Окружной Дом народного творчества готовится к юбилею Югры

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В этом году Ханты-Мансийский автономный округ-Югра празднует 90-летний юбилей. К круглой дате было запланировано множество ярких и интересных событий по всему округу, однако учитывая ограничительные меры, сохраняющиеся на территории Югры, все мероприятия пройдут в онлайн формате.
Полюбившийся многим фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» не стал исключением. Приём заявок на участие, заседание конкурсного жюри, определение победителей «Приз зрительских симпатий» - полностью прошли в онлайн-формате. А традиционный Гала-концерт фестиваля «Возьмемся за руки, друзья»
пройдет 31 октября 2020 года в виде трансляции на портале культура.рф. Не пропустите!
Также к юбилею автономного округа будет создан Электронный альбом «Народное творчество Югры», который объединит лучшие самодеятельные коллективы из разных муниципальных образований на одной онлайн-площадке. Альбом будет состоять из трёх разделов:
- «Лучшие творческие коллективы клубных учреждений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- «Картинная галерея лучших работ изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, созданных участниками клубных формирований, имеющих звание «Народная самодеятельная студия»;
- «Лучшие практики по сохранению, развитию и популяризации нематериального культурного наследия Югры».
А онлайн-акция «Все цвета радуги» объединит муниципальные образования Югры в создании общего полотна, в котором объединится все разнообразие самодеятельного народного творчества. Для того, чтобы стать участником акции необходимо подготовить видеоролик, популяризирующий народное творчество и любительское искусство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ролик и заявку необходимо направить в электронном виде в адрес управления культуры Вашего муниципального образования. Лучшие видео будут отмечены призами.
Проекты реализуются при поддержке Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»