Как избежать дистанционного мошенничества

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За последние годы в Югре наблюдается всевозрастающий рост дистанционных преступлений, которые осуществляются по средствам современных информационно-коммуникационных технологий.
По словам начальник управления по раскрытию дистанционных преступлений по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре О В. Ярошенко, в 2020 году на нашей территории официально зарегистрировано 4 100 подобных преступлений, нанесён ущерб на общую сумму 380 млн рублей.
Данная проблема наиболее актуальна для крупных городов округа – Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, в которых развита инфраструктура, связанная с сотовыми операторами, с доступностью интернета.
При встрече с журналистами Олег Васильевич остановился на трёх основных направлениях, где наиболее активно действуют преступники. Это звонки, якобы от сотрудников Сбербанка, покупка товаров в сети интернет и игра на бирже.
Количество звонков с банка в последнее время значительно возросло. Преступники представляются сотрудниками банка, выманивают сведения по банковским счетам, и таким образом изымают денежные средства жителей округа. Сейчас набирает обороты мошенничество, связанное с такими новыми технологиями, как IP-телефония, SIP-телефония, это поступление звонков со сменой номера. Могут звонить преступники, а на телефоне высветится, например, номер банка или номер дежурной части МВД России и т.д.
По мнению Олега Васильевича, от ненужных звонков можно защититься несколькими способами. Во-первых, не отвечать и не перезванивать на незнакомый номер. Во-вторых, если, например, высветился реальный номер официального банка или дежурной части, то по этому же номеру необходимо перезвонить, уточнить, работает ли у них сотрудник, который представился по телефону.
Чтобы избежать мошенничества, связного с интернет-покупками, то первое условие – пока не будет выслан товар, не платить всю сумму полностью.
Раскрывать дистанционные преступления очень сложно, т.к. в 98% случаев мошенники находятся вне округа. Хотя в последние годы в округе имеется тенденция к увеличению количества раскрытых преступлений, но, к сожалению, само количество подобных преступлений растёт ещё в большей степени.
Пётр Молданов