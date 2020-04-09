К Дню рождения «Торум Маа» – челлендж «Подарок музею»

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К Дню рождения «Торум Маа» – челлендж «Подарок музею»

Как в жизни каждого человека, так и в деятельности учреждения есть некие события, которые позволяют подвести некоторые итоги, поставить новые задачи, разделить радость от достигнутого с близкими. Ежегодно для музея «Торум Маа» такой точкой становится 30 октября – день, когда 33 года назад музей свои двери для посетителей.

В свой день рождения ежегодно проектом «Дары и дарители» музей благодарит фондообразователей и представляет дары, поступившие в музей за год. Сегодня по доброй традиции мы запускаем челлендж «Подарок музею».

Друзья! Приглашаем вас принять в нем участие! Поделитесь своими знаниями и умениями! Это станет лучшим подарком ко дню рождения музея живой культуры!

Каждый желающий может разместить видео-поздравление на своей странице в социальных сетях Одноклассники или Вконтакте под хэштэгом #ПодарокМузеюТМ. Мы с большим удовольствием будем принимать ваши поздравления и репостом делиться вашими творческими талантами, добрыми пожеланиями, напутствиями и воспоминаниями.

Первыми музей поздравляют сотрудники учреждения и первым подарком челленджа станет изготовленная акань.

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Пт, 10/23/2020 - 09:47

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