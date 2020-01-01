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Порою, услышав о том, что кто-то уехал воевать на стороне ИГИЛ (запрещённой в России организации), люди удивляются, не понимая, как могло такое произойти. При этом большинство уверено, что сами в такую ситуацию никогда не попадут.
Между тем, вербовкой занимаются специалисты. В основе их работы – тщательное изучение личности вербуемого. Главная опасность вербовки заключается в том, что человеку очень сложно распознать, что его вербуют.
Предлагаем вашему вниманию видеоролик «Антивербовочная памятка»:
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