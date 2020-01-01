Более 400 семей из числа коренных народов Югры в 2020 году улучшили свои жилищные условия

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В автономном округе с 2006 года действует программа по обеспечению жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Благодаря господдержке за эти годы немало семей народов ханты, манси и лесных ненцев смогли улучшить свои жилищные условия.
По данным Ипотечного агентства Югры, по состоянию на 7 октября 2020 года в едином списке на приобретение или строительство жилья граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, подавшим заявления до 31 декабря 2013 года, состоит 2 084 участника. В настоящее время 175 семьям направлены уведомления на право получения субсидии в текущем году. Такие уведомления получают граждане, которые написали заявление в апреле 2012 года и были признаны участниками программы. Объём финансирования госпрограммы на 2020 год составляет рекордные 1 867 748 136,63 рубля.
За девять месяцев этого года свои жилищные условия улучшили более 400 семей. Как отмечают сотрудники агентства, коренные жители предпочитают покупать готовое жилье преимущественно в местности, в которой проживают. Так, в текущем году 81,82 % участников заключили договора купли-продажи, 16,14 % семей заключили договора долевого участия в строительстве и только 2,04% решили строить собственное жильё.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры