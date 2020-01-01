Более 400 семей из числа коренных народов Югры в 2020 году улучшили свои жилищные условия

  • Русский
Более 400 семей из числа коренных народов Югры в 2020 году улучшили свои жилищные условия

В автономном округе с 2006 года действует программа по обеспечению жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Благодаря господдержке за эти годы немало семей народов ханты, манси и лесных ненцев смогли улучшить свои жилищные условия.   

По данным Ипотечного агентства Югры, по состоянию на 7 октября 2020 года в едином списке на приобретение или строительство жилья граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, подавшим заявления до 31 декабря  2013 года, состоит 2 084 участника. В настоящее время 175 семьям направлены уведомления на право получения субсидии в текущем году. Такие уведомления получают граждане, которые написали заявление в апреле 2012 года и были признаны участниками программы. Объём финансирования госпрограммы на 2020 год составляет рекордные 1 867 748 136,63 рубля.

За девять месяцев этого года свои жилищные условия улучшили более 400 семей. Как отмечают сотрудники агентства, коренные жители предпочитают покупать готовое жилье преимущественно в местности, в которой проживают. Так, в текущем году 81,82 % участников заключили договора купли-продажи, 16,14 % семей заключили договора долевого участия в строительстве и только 2,04% решили строить собственное жильё.

Людмила Теткина

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Втр, 10/27/2020 - 12:18

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 