Ушёл из жизни председатель родовой общины Сергей Иванович Хунзи

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24 октября 2020 года на 63 году жизни трагически погиб председатель родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Хунзи» г. Нижневартовска Сергей Иванович Хунзи.
Глава некоммерческой семейной (родовой) общины Сергей Хунзи родился и вырос в деревне Питляры Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 1970-х годах, получив комсомольскую путевку, хантыйский юноша был направлен на работу в Ханты-Мансийский автономный округ, а именно в город Нижневартовск. Здесь и обосновался. Около 30 лет Сергей Иванович проработал в нефтяной отрасли машинистом паровой передвижной установки на машинах «Краз», «Урал» и «ВАЗ».
Достигнув пенсионного возраста, ушёл на заслуженный отдых. Спокойная размеренная жизнь Сергею Ивановичу быстро надоела, пробовал устроиться на работу в другие отрасли, но всё ему не нравилось. Мысль об организации семейной родовой общины Сергей Хунзи вынашивал на протяжении многих лет. Наконец в 2013 году некоммерческая семейная (родовая) община коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» была внесена в Реестр организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных жителей Югры. Ведь об исконных промыслах коренных жителей Обского Севера он знает не понаслышке. С детства умел ловить рыбу, добывать зверя, собирать дикоросы.
Семейная община «Хунзи» занимается не только рыболовством и охотоводством, но и возрождением, сохранением, развитием и популяризацией древних праздников обских угров. Во время мероприятий гости и участники наряду с традиционными песнями и танцами, играми и спортивными состязаниями имеют возможность отведать блюда хантыйской кухни: суп из лосятины, уху из муксуна и стерляди, испеченный в хантыйской печи хлеб и множество других деликатесов национальной кухни.
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ивановича Хунзи. Это невосполнимая утрата для всего автономного округа. Его доброе имя, невероятная душевность навсегда останутся в наших сердцах.