«Обряд или праздник?» – вот в чём вопрос

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Научно-творческие встречи с говорящим названием «Этнографические посиделки» в музее «Торум Маа» проводятся с 2012 года. Их главной целью является сбор, обработка научной и этнографической информации, её практическое использование в культурно-образовательной и научно-просветительной деятельности. А потому участниками посиделок становятся активные, болеющие всем сердцем и душой за культуру обских угров, истинные носители родного языка и традиционной культуры люди.
Проведение традиционных праздников и обрядов обских угров в музейном пространстве – тема не новая, ежегодный календарь таких праздников во многих музеях уже традиционно включает в себя: Вороний день, праздник трясогузки. Уже 10 лет Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» проводит обряд приношения Луне «Тылащ пори». Этот список можно смело продолжать.
А вот введение в практику музейной деятельности новых календарных праздников и обрядов требует тщательной подготовки, обдуманного подбора фольклорных источников, грамотного подбора участников, специальных знаний при определении времени проведения и т.д.
В связи с этим 27 октября 2020 года в онлайн-режиме состоялись этнографические посиделки на тему «Обрядовые ритуалы в музейном пространстве. Практика. Особенности. Ограничения».
Главная гостья посиделок – представительница сразу двух народов ханты и манси из рода Лысковых или рода Шишки – хранителей священных ларцов Богини Калтащ Ими – Любовь Васильевна Кашлатова (Ендырева). Л.В. Кашлатова, кандидат культурологических наук, начальник Берёзовского филиала Фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, более 20 лет занимающаяся исследовательской деятельностью. Как и полагается научному сотруднику, Любовь Васильевна – постоянная участница различных районных, окружных, региональных, всероссийских научно-практических конференций, семинаров-практикумов и других научных площадок.
Вот и сегодня в режиме видеосвязи она постаралась рассказать об особенностях проведения обрядов проводов и встреч священной птицы лебедя на территории проживания среднеобских ханты, а это Октябрьский район Югры.
«Проводы и встреча лебедя» в музее – это обряд или праздник? Наткнувшись однажды на статью в интернете, рассказывающую о том, что «Проводы лебедя» – это праздник, равнозначный Вороньему дню, Любовь Кашлатова была крайне возмущена. По мнению носителя культуры среднеобских ханты исследовательница уверена, «Проводы лебедя» – это не праздник, а ритуальное сакральное действо, которое проводят только хранители священного места Богини Калтащ Ими в деревне Калтасьяны Октябрьского района.
Для большей уверенности и подтверждения воспоминаний из детства Любовь Кашлатова обратилась к архивным документам и полевым материалам, рассказывающим о данном ритуале.
«Поскольку одним из орнитоморфных образов богини Калтащ Ими является лебедь, хозяева-хранители деревни Калтасьяны каждую весну проводили обряд, называемый «Встреча лебедя», а осенью устраивали ритуальное действие – «Проводы лебедя». Каждый обряд сопровождался жертвоприношением животного, которое устраивали мужчины, женщины, в этот момент находящиеся дома. «Проводы лебедя» – это священный ритуальный обряд жителей деревни Калтасьяны, и это действо ни в коем случае нельзя сравнивать с традиционным праздником обских угров «Вороний день». Очень важно, чтобы люди правильно трактовали и понимали то или иное действо коренных жителей Югры», – подытожила свой рассказ Любовь Васильевна Кашлатова.
И в заключении приведём выдержку из опубликованного доклада преподавателя кафедры методики преподавания иностранных языков Института развития стратегического партнерства и компетенций Томского политехнического университета К.П. Черемисиной на тему «Опыт возрождения этничности» (на базе Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»).
В своей работе Ксения Петровна Черемисина отмечает: «Данные обрядовые праздники пользуются большой популярностью у населения, поскольку представляют собой яркие, информационно насыщенные события, являющиеся плодом совместной деятельности творческих людей. Нужно отметить, что для обеспечения аутентичности проводимых обрядов в музее была введена такая форма работы, как «Этнографические посиделки»,
участниками которых являются представители Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера при общественной организации «Спасение Югры», этнографы и сотрудники музея. Здесь пытаются разобраться в истоках проводимых обрядовых праздников, их общих и отличительных локальных черт. Важное значение имеют: реквизит, национальный орнамент, присутствующий при оформлении костюмов и сцены.
При подготовке сценариев этих вышеупомянутых праздников сотрудники музея столкнулись с проблемой – старейшины, выросшие в этнических посёлках, не могли прийти к единому мнению по поводу персонажей, истории возникновения того или иного праздника, костюмов, реквизита и т.д. В большинстве случаев разногласия не носили критического, взаимонеприемлемого характера, но в то же время ни по одному пункту сценария единогласного решения принято не было. Поэтому представляется довольно проблематичным реконструировать истоки не только описанных выше, но и других обрядов. В беседе с информантами намечается общая, несколько размытая единая линия, которая затем, в зависимости от территории проживания, значительно варьируется. Видимо, доступным исследователю будет лишь реконструкция локальных вариаций, но и это будет неоценимым вкладом в дело воссоздания традиционной обрядности обских угров, которых на территории округа с каждым днём становится все меньше».
Ирина Самсонова